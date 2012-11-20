به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چشم آذر موسیقی فیلم سینمایی "دل بی قرار" به کارگردانی قربان محمدپور را میسازد. این نخستین همکاری چشمآذر و محمدپور به حساب میآید.
چشمآذر که از پیشگامان سازهای الکترونیک در ایران است تا کنون دو سیمرغ بهترین موسیقی فیلم جشنواره فجر را برای فیلمهای سینمایی "بلندیهای صفر"، "چشم شیطان "و فیلم" قارچ سمی" دریافت کرده است.
چشم آذر امسال علاوه بر"دل بی قرار"، در صورت آماده شدن دو فیلم سینمایی"عملیات مهد کودک " ساخته فرزاد اژدری و "ساکن خانه چوبی" اثری از حسینعلی لیالستانی در سی یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور خواهد داشت.
تدوین اولیه این فیلم سیام آبان ماه به پایان رسیده است و با نهایی کردن تدوین "دل بی قرار" تا دو هفته آینده کار صداگذاری آن توسط محسن روشن آغاز خواهد شد. کاوه ایمانی نیز علاوه بر این فیلم، تدوین دو فیلم سینمایی "ساکن خانه چوبی" حسینعلی لیالستانی و "شاباش "حامد کلاهداری را به انجام خواهد رساند.
"دل بی قرار" داستان خواهر و برادری به نام معصومه و علی است که بر اثر وقوع زلزله رودبار یکدیگر را گم میکنند و دست تقدیر برای آنها وقایع ناخواستهای را رقم میزند.
در این فیلم کوروش تهامی، شهره قمر و نازنین فراهانی نقشهای اصلی کار را بر عهده دارند و علاوه بر آنها سارا خوئینیها، فرهاد جم و جهانبخش سلطانی نقشهای محوری " دل بی قرار " را ایفا میکنند.
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