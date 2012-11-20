دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان صاحب اولین کتابخانه تخصصی حقوق شد

حسین عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی اولین کتابخانه تخصصی حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گفت: این کتابخانه با توجه به قدمت و سابقه بالا این واحد دانشگاهی در رشته های حقوق قضایی راه اندازی شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه این واحد دانشگاهی با توجه به وجود رشته های تخصصی گروه حقوق نیز جزو قطب های حقوقی کشور به حساب می آید تصریح کرد: با همراهی و همکاری هیئت علمی گروه حقوق و با پیگیری رئیس دانشکده حقوق نسبت به اختصاص فضایی مناسب جهت افتتاح و راه اندازی کتابخانه تخصصی حقوق در این واحد دانشگاهی اقدام شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اضافه کرد: در این کتابخانه قریب به چهار هزار جلد کتب تخصصی رشته حقوق و همچنین بیش از 15 عنوان مجله تخصصی داخلی و خارجی و همچنین پایان نامه های دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی حقوق موجود است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان یادآور شد:علاقه مندان به رشته حقوق برای افزایش سطح معلومات تخصصی خود می توانند به این کتابخانه مراجعه کنند.

وی با اشاره به عضویت رایگان دانشجویان در روز بازگشایی این کتابخانه افزود: افتتاح کتابخانه تخصصی حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پس از راه اندازی اولین کلینیک تخصصی حقوق کشور، دومین اقدام ارزنده از سوی مسئولین گروه حقوق در این واحد دانشگاهی بوده است.

عباسپور در خاتمه تصریح کرد: انشا الله در آینده نه چندان دور و با تکمیل رشته های حقوق در مقطع تحصیلات تکمیلی و دکتری تخصصی در راستای هرچه غنی تر شدن این گروه گام های موثرتری را خواهیم برداشت.