مشکل بیکاری قوانین مخل کار است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو فروغان صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی طرح استاد شاگردی نوین اظهار داشت:زمانی که قانون کار وضع شد بسیاری از فعالان حوزه کار این مشکلات را پیش بینی می کردند.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با رغبت اقدام به جذب شاگردان برای آموزش می کردنداما امروزه به دلیل همکاری نکردن تامین اجتماعی واداره کار تمایل استادکاران به داشتن شاگرد کم شده است.

نائب رئیس مجمع امور صنفی شیراز اضافه کرد: تشکیل شوراهای سازش در بسیاری موارد به واحدهای صنفی کمک می کند اما قانون در بسیاری موارد جلوی این همکاری ها را می گیرد.

طرح استاد شاگردی نوین به شکل مطلوب عملیاتی شود

فروغان نصریح کرد: مجمع امور صنفی شیراز اولین مجمع کشور بود که از طرح استاد شاگردی نوین استقیال کرد اما باید این طرح باید به گونه ای عملیاتی شود که شاهد به نتیجه رسیدن آن به شکل مطلوب باشیم.

وی افزود: برای موفقیت در طرح استاد شاگردی نوین باید شاگرد یه حرفه مورد نظر علاقه مند باشد، استاد و شاگرد دارای فکر یکسان باشند تا در آینده فرد بتواند در حرفه مورد نظر خود به موفقیت برسد.

افراد تحصیل کرده فقط تئوری درس خوانده اند

نائب رئیس مجمع امور صنفی شیراز همچنین بیان کرد: هم اکنون در جامعه افراد تحصیل کرده فقط به شکل تئوری درس خوانده اند و به همین دلیل در عمل نمی توانند وارد رشته تحصیلی خود شوند که این موضوع باعث افزایش آمار بیکاری در کشور شده است.