دلار در بازار تهران بازهم ارزان شد/ جدول ریزش قیمت سکه و ارز

به گزارش خبرنگار مهر، روند کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد تهران همچنان ادامه دارد و برای نخستین بار در شش هفته اخیر، قیمت دلار در بازار غیررسمی به 2700 تومان کاهش یافته است. در همین حال، قیمت یورو به 3550 تومان، پوند به 4300 تومان و درهم امارات به 800 تومان رسیده است. البته خرید و فروش ارز در بازار روند عادی به خود گرفته است.

از بازار سکه و طلا هم خبر می‌رسد که با تداوم کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد ، امروز سه شنبه قیمت انواع سکه در بازار تهران هم با نوساناتی مواجه شده اند. در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 70هزار تومان، نیم سکه 540 هزار تومان و ربع سکه 270 هزار تومان گزارش شده است.

البته قیمت هر گرم طلای 18عیار در حال حاضر به 109 هزار و 650 تومان کاهش یافته، ضمن اینکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1735 دلار اعلام شده است. جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار تهران به شرح ذیل است:

جدول قیمت ارز، سکه و طلا در بازار