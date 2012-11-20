  1. اقتصاد
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

گزارش میدانی مهر/

دلار در بازار تهران بازهم ارزان شد/ جدول ریزش قیمت سکه و ارز

دلار در بازار تهران بازهم ارزان شد/ جدول ریزش قیمت سکه و ارز

گزارش‌های میدانی از تداوم کاهش قیمت انواع ارز و سکه در بازار تهران حکایت دارد به طوری که قیمت دلار به 2700 تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روند کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد تهران همچنان ادامه دارد و برای نخستین بار در شش هفته اخیر، قیمت دلار در بازار غیررسمی به 2700 تومان کاهش یافته است. در همین حال، قیمت یورو به 3550 تومان، پوند به 4300 تومان و درهم امارات به 800 تومان رسیده است. البته خرید و فروش ارز در بازار روند عادی به خود گرفته است.

از بازار سکه و طلا هم خبر می‌رسد که با تداوم کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد ، امروز سه شنبه قیمت انواع سکه در بازار تهران هم با نوساناتی مواجه شده اند. در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 70هزار تومان، نیم سکه 540 هزار تومان و ربع سکه 270 هزار تومان گزارش شده است.

البته قیمت هر گرم طلای 18عیار در حال حاضر به 109 هزار و 650 تومان کاهش یافته، ضمن اینکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1735 دلار اعلام شده است. جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار تهران به شرح ذیل است:

جدول قیمت ارز، سکه و طلا در بازار

نوع سکه.طلا و ارز خرید(تومان) فروش(تومان)
دلار  2620  2700
یورو  3450  3550
پوند  4100  4300

درهم

  700  800
سکه تمام طرح جدید  1030000  1070000
نیم سکه  515000  540000
ربع سکه  255000  270000
کد مطلب 1748671

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