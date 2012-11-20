دلار در بازار تهران بازهم ارزان شد/ جدول ریزش قیمت سکه و ارز

به گزارش خبرنگار مهر، روند کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد تهران همچنان ادامه دارد و برای نخستین بار در شش هفته اخیر، قیمت دلار در بازار غیررسمی به 2700 تومان کاهش یافته است. در همین حال، قیمت یورو به 3550 تومان، پوند به 4300 تومان و درهم امارات به 800 تومان رسیده است. البته خرید و فروش ارز در بازار روند عادی به خود گرفته است.
از بازار سکه و طلا هم خبر میرسد که با تداوم کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد ، امروز سه شنبه قیمت انواع سکه در بازار تهران هم با نوساناتی مواجه شده اند. در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 70هزار تومان، نیم سکه 540 هزار تومان و ربع سکه 270 هزار تومان گزارش شده است.
البته قیمت هر گرم طلای 18عیار در حال حاضر به 109 هزار و 650 تومان کاهش یافته، ضمن اینکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1735 دلار اعلام شده است. جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار تهران به شرح ذیل است:
جدول قیمت ارز، سکه و طلا در بازار
|نوع سکه.طلا و ارز
|خرید(تومان)
|فروش(تومان)
|دلار
|2620
|2700
|یورو
|3450
|3550
|پوند
|4100
|4300
|
درهم
|700
|800
|سکه تمام طرح جدید
|1030000
|1070000
|نیم سکه
|515000
|540000
|ربع سکه
|255000
|270000
نظر شما