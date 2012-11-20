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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

یک سرمایه گذارخارجی:

دولت به وعده هایش عمل کند/ عدم ثبات، سرمایه گذاران خارجی را ناامید می کند

دولت به وعده هایش عمل کند/ عدم ثبات، سرمایه گذاران خارجی را ناامید می کند

اراک – خبرگزاری مهر: یک سرمایه گذار خارجی گفت: دولت از چند سال گذشته وعده هایی به سرمایه گذاران داده است که عمل نکردن به آن سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در ایران ناامید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر کاتالین اسفریجا ظهر روز سه شنبه در جلسه سرمایه گذاری در سالن جلسات استانداری مرکزی گفت: دولت وعده جوایز صادراتی و یارانه ها را به شرکتها را کرده است که تا کنون این وعده عمل نشده است.

مدیرعامل شرکت هنکل -پاک وش در ایران( پریل) با تاکید بر اینکه ما باید وعده هایی را که می دهیم به سرانجام برسانیم تصریح کرد: هرکجا این شرکت نیاز به حمایت دارد می گویند این شرکت دولتی است و هرکجا دنبال حق خودومان می رویم می گویند شرکت خصوصی هستید.

این سرمایه گذار آلمانی  اضافه کرد: اگر شرکت را دولتی می بینید این شرکت را مانند شرکتهای دولتی دیگر از مالیات معاف کنید و اگر خصوصی است برای در اختیار گذاشتن تسهیلات به ان کمک کنید.

وی ضمن اظهار تمایل با کار با یک تیم ایرانی خاطرنشان کرد: خوشحالیم از 550 پرسنل این شرکت تمام ایرانی هستند و تنها سه نفر خارجی در ان کار می کنند.

اسفریجا با بیان اینکه وقتی ما کسی برای کار دست می دهیم و توافق می کنیم لازم نیست درباره ان دوباره فکر کنیم گفت: این تیم ایرانی با سبک آلمانی در ایران کار می کند و توانسته جزو سه شرکت برتر جهانی قرارگیرد.

وی اضافه کرد: این عدم ثبات باعث می شود سرمایه گذار برای سرمایه گذاری ایران را انتخاب نکند.
 

کد مطلب 1748672

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