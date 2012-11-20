دولت به وعده هایش عمل کند/ عدم ثبات، سرمایه گذاران خارجی را ناامید می کند

به گزارش خبرنگار مهر کاتالین اسفریجا ظهر روز سه شنبه در جلسه سرمایه گذاری در سالن جلسات استانداری مرکزی گفت: دولت وعده جوایز صادراتی و یارانه ها را به شرکتها را کرده است که تا کنون این وعده عمل نشده است.

مدیرعامل شرکت هنکل -پاک وش در ایران( پریل) با تاکید بر اینکه ما باید وعده هایی را که می دهیم به سرانجام برسانیم تصریح کرد: هرکجا این شرکت نیاز به حمایت دارد می گویند این شرکت دولتی است و هرکجا دنبال حق خودومان می رویم می گویند شرکت خصوصی هستید.

این سرمایه گذار آلمانی اضافه کرد: اگر شرکت را دولتی می بینید این شرکت را مانند شرکتهای دولتی دیگر از مالیات معاف کنید و اگر خصوصی است برای در اختیار گذاشتن تسهیلات به ان کمک کنید.

وی ضمن اظهار تمایل با کار با یک تیم ایرانی خاطرنشان کرد: خوشحالیم از 550 پرسنل این شرکت تمام ایرانی هستند و تنها سه نفر خارجی در ان کار می کنند.

اسفریجا با بیان اینکه وقتی ما کسی برای کار دست می دهیم و توافق می کنیم لازم نیست درباره ان دوباره فکر کنیم گفت: این تیم ایرانی با سبک آلمانی در ایران کار می کند و توانسته جزو سه شرکت برتر جهانی قرارگیرد.

وی اضافه کرد: این عدم ثبات باعث می شود سرمایه گذار برای سرمایه گذاری ایران را انتخاب نکند.

