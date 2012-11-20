افزایش خطر سکته قلبی با از دست دادن شغل

به گزارش خبرگزاری مهر، بیکاری بیش از 2 میلیون نفر را در بریتانیا در برگرفته است اما تاکنون اطلاعات اندکی درباره تأثیرات کلی از دست دادن شغل و خطراتی که این مسئله برای حمله و یا سکته قلبی به دنبال دارد ناشناخته باقی مانده بود.

دکتر متیو دوپری و همکارانش از کالج دوک در ایالات متحده ارتباط میان بیکاریهای طولانی مختلف و خطرات سکته قلبی در بیش از 13 هزار آمریکایی 51 تا 75 ساله را مورد بررسی قرار داده است.

دکتر دوپری اظهار داشت: اگرچه خطرات سکته قلبی در سال اول پس از از دست دادن شغل در بیشترین حالت خود قرار دارد، اما وضعیت بیکاری، تعداد کلی مشاغل از دست رفته و دوره زمانی که فرد بیکار مانده می تواند با افزایش خطر سکته قلبی نسبت داشته باشد.

گروه مطالعاتی که برای این تحقیق درنظر گرفته شد به طور متوسط 62 ساله بودند و طی 165 هزار و 169 نفر/ سال، 1061 رویداد سکته را تجربه کرده بودند.

در این گروه، 14 درصد در آغاز مطالعه بیکار بودند، 69.7 درصد یک یا بیش از یکبار شغل خود را از دست داده بودند و 35.1 درصد زمانی را بیکار سپری کرده بودند.

آمارهای تحلیلی نشان می دهد که سکته قلبی درمیان افراد بیکار بیشتر بوده و خطر این مسئله زمانی بیشتر شده که فرد از یک تا چهار بار شغل خود را از دست داده است.

این تحقیق نشان نمی دهد که خطرات حمله قلبی به طور خاص ظرف یک سال از زمان بیکاری فرد افزایش می یابد اما نه پس از آن.

دکتر دوپری افزود: ما به این نتیجه رسیدیم که وقتی فرد چندین شغل از دست می دهد خطر حمله قلبی در مقابل با عوامل ریسک سنتی چون استعمال دخانیات بیشتر وی را تهدید می کند. در این رابطه وضعیت اقتصادی کنونی و عدم ثبات در بازار کار و بیکاری میان کارگران باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا هدفهای مناسب را برای مداخله موفق شناسایی کنیم.

نتایج این تحقیقات در مجله آنلاین First by Archives of Internal Medicine منتشر شده است.