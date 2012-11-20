استراتژی دولت، عمران و توسعه مناطق روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در جمع دهیاران و اعضاء شوراهای اسلامی شهرستان بوئین زهرا اظهارداشت: استراتژی نظام، راهبرد دولت و سیاست های مسئولان و مدیران استانی توجه به روستاها و ارائه خدمات به مردم در مناطق کمتر توسعه یافته است.

حبیبی افزود:جلوگیری از مهاجرت به شهرها؛ رونق کشاورزی وحفظ بافت فرهنگی بکر و اصیل روستاها از دستاوردهای توجه به روستاها و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرهاست.

حبیبی در ادامه تصریح کرد: حدود هشت هزار و300 روستا در استان وجود دارد که حدود600 روستا بالای 20 خانوار 27 درصد جهت در روستا هستند.

وی ارائه انواع خدمات درروستاها را بالاتر از میانگین کشوری اعلام کرد و گفت: گازرسانی حدود 70 درصد، آب شرب حدود 97 درصد و برق رسانی حدود 99.9 درصد از جمله خدمات ارائه شده به روستاهای استان است.

معاون امور عمرانی استاندار در ادامه یادآورشد: به شرایط کنونی قانع نیستیم و به تعبیری حق مردم بالاتر از اینهاست زیرا مردم در تمامی صحنه ها جلوتر از مسئولان هستند که متاسفانه به دلیل محدودیت منابع مالی واعتباری روند خدمت رسانی مطابق با خواست و نیاز مردم انجام نمی شود که محدودیت ها و تنگناها مانع خدمات بیشتر ست.

وی افزود: در ارائه خدمات، کار و تلاش تنها مشکلات مالی نمی تواند مانع باشد و در این مواقع می توانیم با تدبیر مدیریتی و پیگیری کارها روند اصولی و منطقی را در کارها حاکم کنیم.

این مسئول بیان کرد: برنامه ریزی، شناخت مشکلات و تنگناها، اولویت بندی، پیگیری امور در تدبیر مدیریت بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی اظهارداشت: درروستاها لازم است به دنبال ارائه خدمات و اقتصادی کردن روستاها بویژه راه اندازی وتقویت کارگاه های کوچک و مشاغل خانگی باشیم.