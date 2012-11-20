  1. جامعه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

حاجی بابایی به پاریس رفت

حاجی بابایی به پاریس رفت

وزیر آموزش و پرورش صبح سه شنبه برای شرکت در نخستین اجلاس جهانی "آموزش برای همه"، عازم کشور فرانسه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی و هیئت همراه وی با جمعی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای شرکت در نخستین اجلاس جهانی "آموزش برای همه" و مجمع عمومی یونسکو که هر 2 سال یکبار در پاریس مقر یونسکو برگزار می‌شود و وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو در آن شرکت دارند، عازم کشور فرانسه شد.

اجلاس جهانی آموزش برای همه با موضوعات عدالت آموزشی، آموزش برای همه، آموزش با توجه به توسعه پایدار برای تمامی مردم جهان در جهت دستیابی به علم و فناوری‌های نوین با حضور وزاری آموزش و پرورش کشورهای عضو به مدت 4 روز در فرانسه برگزار می شود.

کد مطلب 1748680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها