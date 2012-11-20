حاجی بابایی به پاریس رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی و هیئت همراه وی با جمعی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای شرکت در نخستین اجلاس جهانی "آموزش برای همه" و مجمع عمومی یونسکو که هر 2 سال یکبار در پاریس مقر یونسکو برگزار می‌شود و وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو در آن شرکت دارند، عازم کشور فرانسه شد.

اجلاس جهانی آموزش برای همه با موضوعات عدالت آموزشی، آموزش برای همه، آموزش با توجه به توسعه پایدار برای تمامی مردم جهان در جهت دستیابی به علم و فناوری‌های نوین با حضور وزاری آموزش و پرورش کشورهای عضو به مدت 4 روز در فرانسه برگزار می شود.