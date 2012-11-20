اسماعیل صفیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و پرسپولیس و قضاوت محسن ترکی در این مسابقه اظهار داشت: به نظر من بازیکن ذوب‌آهن در ابدای نیمه نخست بازی بر روی بازیکن پرسپولیس خطا کرد و اخراج این بازیکن درست بود.

وی ادامه داد: سعید عبدالله‌پوربازیکن ذوب‌آهن در دقیقه 24 بازی تیمش مقابل پرسپولیس شانس مسلم گلزنی را بازیکن پرسپولیس گرفت و باید اخراج می‌شود.

این کارشناس داوری در مورد اخراج دروازه‌بان ذوب‌آهن نیز ادامه داد: به نظرم هر دو اخراج بازیکنان ذوب‌آهن در دیدار با پرسپولیس درست بود.

وی در مورد گل تیم سپاهان در بازی یکشنبه شب با استقلال که از سوی سعید مظفری‌زاده، داور بازی مردود اعلام شد، نیز بیان داشت : مظفری‌زاده در مورد گل تیم سپاهان نیز درست عمل کرد زیرا بازیکنان سپاهان در آن صحنه روی دروازه‌بان استقلال خطا کرده بودند و این گل باید مردود اعلام می‌شد.

دیدار تیم‌های سپاهان و استقلال تهران یکشنبه شب با شکست تیم سپاهان و دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران عصر دوشنبه با شکست تیم ذوب‌آهن به پایان رسید.