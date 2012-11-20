طرحهای اجرایی بسیج بستر مناسبی را برای تربیت مدیران شایسته فراهم می کند

سرهنگ پاسدار محسن گلشن زاده در آستانه هفته بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه ترویج تفکر بسیجی درجامعه به ویژه بین قشر جوان و نوجوان ضروری است اظهارداشت: گسترش فرهنگ بسیجی در جامعه بستری در راستای قوام پایه های اسلام و انقلاب اسلامی است.



وی با اشاره به اجرای طرح حلقه های صالحین از دو سال گذشته به همت بسیج دانش آموزی، گفت: طرح حلقه های صالحی گامی موثر در جهت افزایش اطلاعات و به روز رسانی دانسته های دانش آموزان است.



معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به کیفی سازی طرح حلقه های صالحین تاکید کرد و افزود: در راستای این امر حلقه های صالحین با حضور مربیان مجرب برای دانش آموزان اجرا می شود.



گلشن زاده با بیان اینکه مولفه های تفکر بسیجی تقویت معنوی، فکری، فرهنگی، اعتقادی و سیاسی در جامعه است، اظهار کرد: بسیج مجموعه ای با اقتدار، که همواره در عرصه های مختلف آماده دفاع از ایران اسلامی است.



وی همچنین به اجرای طرح آیه های تمدن اشاره کرد و گفت: یکی از موارد نخبه پروری اجرای این طرح برای تعلیم و تربیت دانش آموزان و تبدیل استعدادهای بالفعل آنان به توانایی های بالقوه است.



