عدم حمایت مهمترین مشکل فیلم سازان فیلم کوتاه/ فراوانی سوژه های مستند

یزدان کیانی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه عمده مشکل فیلم سازان فیلم کوتاه در این استان عدم حمایت است، اظهار داشت: این استان در بخش مستند سوژه های زیادی برای کارکردن دارد.

کارگردان فیلم کوتاه چهل قرآن با بیان اینکه برای ساخت اینگونه مستند ها نیاز به امکانات و حمایت های مالی است، بیان داشت: برای ساخت فیلم های مستند تاکنون از سوی استانداری هیچگونه حمایتی از فیلم سازان صورت نگرفته است.

فیلم سازان این استان توقع زیادی از مسئولین ندارند

کیانی با بیان اینکه فیلم سازی یک هنر است و فیلم سازان این استان توقع زیادی از مسئولین ندارند، اذعان داشت: فیلم سازان با داشتن یک سری از امکانات فیلم های خود را می سازند.

این کارگردان چهارمحالی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه در شهرکرد گفت: این چنین جشنواره ها موجب تبادل فرهنگی فیلم سازان استان ها، آشنایی با رسم و رسوم استان های دیگر و ... می شود.

وی اذعان داشت: استان چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط توپوگرافی و جغرافیای خود دارای سوژه های فراوانی بر تولید فیلم کوتاه دارد.

وجود سوژه های فراوان برای تولید فیلم کوتاه در چهارمحال و بختیاری

وی با اشاره به سوژه های فراوان برای تولید فیلم کوتاه،گفت: آثار تاریخی، زندگی هنرمندان، طبیعت، زندگی جانوران و حیوانات در پارک های حفاظت شده ، زندگی عشایر و ....از مهمترین سوژه ها برای تولید فیلم کوتاه در این استان به شمار می رود.

کیانی بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی تولید فیلم کوتاه در این استان برای علاقه مندان ضروری است.

وی تاکید کرد: این استان توانمندیهای بالایی در حوزه گردشگری و توریسم دارد که می توان با تولید فیلم کوتاه این ظرفیت ها و توانمندیها را معرفی کرد.

وی عنوان کرد: با تولید فیلم کوتاه در حوزه طبیعت استان می تواند آثار طبیعی و بکر این استان را معرفی کرد و تولید فیلم کوتاه در توسعه صنعت گردشگری نقش بسزایی ایفا می کند.

"چهل قرآن"، "تلخ و شیرین"، "آوای دستان امید" نام فیلم های ساخته شده توسط این کارگردان چهارمحالی است.