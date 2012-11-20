پایگاه بسیج رسانه خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این پایگاه با بیان اینکه افتتاح پایگاه مقاومت بسیج می تواند مقدمه ای برای فعالیتهای بسیج و بسیجیان رسانه و کانونی برای بحث و بررسی وضعیتها باشد، گفت: اگر یک فکر انقلابی پشتوانه فعالیت‌های بسیجی باشد اقدامات خوبی به سرانجام می‌ رسد.

سردار یعقوبعلی نظری با اشاره به اینکه رسانه های انقلاب و اسلامی با عزم و اراده اجرایی می توانند الگوی رسانه های دنیا باشند، تصریح کرد: با افتتاح این پایگاه امیدواریم فعالیت های مثمر ثمری در سطح بسیج رسانه ای استان انجام شود.

وی عنوان کرد: می توان با یک سری هماهنگی ها مشکلات رسانه ای استان را به حداقل برسانیم.

سردار نظری با بیان اینکه بسیج رسانه ‌ها هم اکنون زیر مجموعه سازمان بسیج ادارات است، گفت: تمامی مدیران، سردبیران، خبرنگاران، عکاسان و برنامه‌سازان ارزشی کلیه رسانه ‌های خبری اعم از صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و سایت‌های خبری می‌ توانند به عضویت سازمان بسیج رسانه درآیند.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی کمک به تحقق جامعه اسلامی از طریق پیاده سازی رهنمون های اسلامی، ظرفیت سازی در جامعه رسانه ای، ایجاد انسجام و تقویت هویت جمعی بین اصحاب رسانه و کمک به افزایش تراز تربیت اهالی رسانه را از اهداف چهارگانه تشکیل بسیج رسانه برشمرد.

رئیس خانه مطبوعات خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: این پایگاه با نگاه مثبت سپاه استان و با مدد از روحیه بسیجی راه‌اندازی شده است.

سید حسین اصغری با بیان اینکه افراد فعال در رسانه‌ ها می‌ توانند در این پایگاه عضو شوند، بیان کرد: انجام فعالیت‌های مطلوب در پایگاه بسیج رسانه استان نیازمند حمایت و پشتیبانی مسئولان است.