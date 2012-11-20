آسان گویی برای ارشاد و هدایت مردم از ضروریات تبلیغ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی در گردهمایی هیئات مذهبی محوری شهرستان دامغان که صبح سه شنبه در محل سالن همایش های اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد، ضمن اشاره به این که آسان گویی برای ارشاد و هدایت مردم در ماه محرم از ضروریات تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: تبلیغ وظیفه یک قشر خاص در جامعه نیست و عموم مومنین و کسانی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند، موظف به انجام تبلیغ هستند.

وی خاطر نشان کرد: امر تبلیغ باید در یک جامعه دینی به صورت عادت ثانویه و فرهنگ عمومی مومنان تبدیل شود چرا که قیام امام حسین(ع) تبلیغ دین بود و اگر از امر به معروف و نهی از منکر آن حضرت هم سخنی به میان آمد خود آن نیز نوعی عملیات تبلیغی به شمار می رود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان با اشاره به این که عزاداری هم نوعی فعالیت تبلیغی است، تصریح کرد: تبلیغات باید با زبان ساده و روان در اختیار توده های مردم قرار گیرد، و هیچ نقطه ابهامی نداشته باشد، زیرا هدف اساسی مبلغین اسلام، ارشاد مردم و جذب آنان به سوی حقایق دینی و ایجاد رشد لازم در مخاطبین است و این اهداف عالی زمانی ایجاد می شود که تبلیغات توأم با تفهیم و تفهم که از محصولات آسان گویی است فراهم شود.

تقوی، با اشاره به آیه "و لقد یسرّنا القرآن للذکر فهل من مذکر" ما قرآن مجید را برای تذکر مردم آسان کردیم آیا کسی هست از آن متذکر شود، عنوان کرد: این آیه شریفه که چهار بار در یک سوره تکرار شده است نشان می دهد که هدف الهی آسان گویی برای ارشاد و هدایت مردم است.

وی اظهار داشت: اگر آیات قرآن مجید و سیره پیشوایان دینی مورد مطالعه قرار گیرد، ملاحظه می کنیم که به تبعیت از قرآن، حضرات معصومین(ع) همین روش را مراعات کرده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان ابراز داشت: حسین‌ بن علی(ع) پرچم مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم را 1339 سال پیش، آنچنان برافراشت که هنوز پس از گذشت سال‌ها و ماه‌ها بر زمین نیفتاده است.

تقوی همچنین در خاتمه با اشاره به این که پیام نهضت عاشورا و سرخی خون شهدای کربلا در طی قرون گذشته علاوه بر این که رنگ کهنگی و قدمت به خود نگرفته است و حتی نفوذ بیشتری در عمق وجود انسان‌ها یافته، خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که هر سال با شکوه تر از قبل در روزهای عزاداری سالار شهیدان فطرت‌های حقیقت جو و آزاده با شور و حرارت فراوان به تشکیل تجمع‌های سوگواری، مجالس عزا و دسته‌های سینه‌زنی اقدام کرده و با سرلوحه قرار دادن شعارهای اصیل نهضت عاشورا در نقاط مختلف جهان، با همه قوا بر علیه ظلم و ستم جهانی قیام می‌کنند.