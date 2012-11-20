  1. اقتصاد
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

صادقی اعلام کرد:

ساخت بیش از 29 هزار کیلومتر انواع راه ها

ساخت بیش از 29 هزار کیلومتر انواع راه ها

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیش از 29 هزار کیلومتر از انواع راه‌ها در دست ساخت است، گفت: بخش خصوصی می تواند در نمایشگاه راه و شهرسازی توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود را ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر سیداحمد صادقی، اظهار داشت: تعامل مثبت بخش خصوصی و دولت در توسعه زیربناهای حمل و نقل به شکوفایی این عرصه در سال‌های اخیر و در دست احداث بودن بیش از 29 هزار کیلومتر از انواع راه‌ها منجر شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری سومین نمایشگاه راه و شهرسازی در همین راستا و در جهت گسترش بیشتر این تعامل است، افزود: برگزاری نمایشگاه این امکان را برای خانواده بزرگ راه و شهرسازی فراهم می‌کند تا با نمایش عملکرد خود علاوه بر آگاهی دهی به عموم مردم در این رابطه، از بازتاب اقدامات خود در در افکار عمومی نیز مطلع شوند.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی شناسایی نقاط ضعف و قدرت هر مجموعه را از دیگر مزایای برگزاری نمایشگاه راه و شهرسازی دانست و گفت: بخش خصوصی نیز با استفاده از این فرصت قادر خواهد بود تا توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود را نشان دهد و موقعیت‌های تازه‌ای برای اجرای پروژه‌های بزرگ فراهم کند.
 
صادقی یادآور شد: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور همانند سال‌های قبل در نمایشگاه راه و شهرسازی شرکت می کند و با برنامه‌ریزی صحیح تمام سعی خود را در جهت بهره‌برداری حداکثری از این فرصت در راستای تحقق اهداف خود به کار خواهد بست.
 
براساس این گزارش، سومین نمایشگاه راه و شهرسازی از تاریخ بیست و سوم تا بیست و ششم آذرماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1748694

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