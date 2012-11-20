آسیب دیدگی دو پل در جاده بندرعباس -لارستان/ آتش سوزی یک لنج در بندرلنگه

حسین رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی تمامی نیروهای امدادی هرمزگان پس از بارندگی و طغیان رودخانه ها اظهار داشت: بارندگی شدید صبح امروز سه شنبه به دو پل در محور بندرعباس - لارستان آسیب های شدید وارد کرده و به همین علت تردد در این مسیر با مشکلاتی مواجه شده و شاهد ترافیک در این محور هستیم.

وی ادامه داد: همچنین بارندگی شدید طغیان برخی رودخانه ها در غرب هرمزگان را نیز به همراه داشته که این مسئله برای محورهای مواصلاتی و زمین های کشاورزی مشکلات ایجاد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین از آتش گرفتن یک فروند لنج در شهرستان بندر لنگه خبر داد و افزود: به علت رعد و برق های شدید امروز در هرمزگان یک فروند لنج در آبهای شهرستان بندرلنگه دچار آتش سوزی شد که هنوز از خسارت های جانی این حادثه گزارشی ارسال نشده است.

رنجبر در ادامه عنوان کرد: نیروهای امدادی در هرمزگان در آمادگی کامل قرار دارند و گزارشهای دقیق از میزان خسارات پس از بررسی های دقیق اعلام خواهد شد.

وی همچنین در پایان از آسیب دیدگی تعدادی از نخلستانها درنقاط غربی هرمزگان خبر داد.

به گزارش مهر سیستم بارشی که از صبح امروز از مناطق غربی هرمزگان شروع به باریدن کرد پس از عبور از بندرعباس به سمت مناطق شرقی هرمزگان در حرکت است و طی ساعات آینده شاهد بارشهایی در شرق این این استان خواهیم بود. این بارندگی ها آبگرفتگی شدید معابر و خیابانها و همچنین قطع برق و تلفن های ثابت را در پی داشته است.