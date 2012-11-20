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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

کبری پور در گفتگو با مهر:

815 نفر مداح در چهار محال و بختیاری وجود دارد

815 نفر مداح در چهار محال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکلات دینی سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: 815 نفر مداح در چهار محال و بختیاری وجود دارد.

اشرف کبیری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 170 مداح خانم و 150 مداح آقا در شهرستان شهرکرد وجود دارد.

وی تصریح کرد: مداحان در شهرستان اردل 60 نفر، بروجن155 نفر، شهرستان لردگان 130 نفر، شهرستان کوهرنگ 20 نفر و در شهرستان فارسان 130 نفر است.

کبیری پور ادامه داد: از ابتدا سال جاری اداره کل سازمان تبلیغات این استان در راستای سامان دهی مبلغات به منظور نظارت و آموزش این قشر تاثیر گذار گام های بلندی برداشته است.

جلوگیری از ورود خرافات در بین جامعه با استفاده از مداحان

وی اذعان داشت:  تحریفات و ورود خرافه در بین جامعه را می توان از طریق قشر مداحان از این عامل جلوگیری کرد.

تشکیل بانک اطلاعاتی مداحان در چهارمحال و بختیاری

کبیری پور یادآور شد: سازمان دهی و تشکیل بانک اطلاعاتی مداحان توسط تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری انجام می شود و در همین راستا اطلاع رسانی و ثبت نام از مداحان خواهر و برادر به عمل می آید.

کارشناس تشکلات دینی سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: آزمونی اولیه که از مداحان این استان گرفته می شود به صورت کتبی بوده و بعد از آن از مداح مصاحبه به عمل می آید و در صورت قبولی کارت مداحی برای آنها صادر می شود.

کبیری پور با اشاره به اینکه  آموزش این قشر تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی است،عنوان کرد: مداحان می توانند پس ازگذراندن آموزش های لازم در انتقال بسیاری از آموزش های گوناگون از جمله فرهنگی، مذهبی و حتی بهداشتی و خانوادگی  را در مجالس گوناگون برای مردم کمک کنند.

کد مطلب 1748696

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