برخورد من با بازیکن پرسپولیس عمدی نبود/ داور باید کارت زرد می داد

مسعود همامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باخت تیمش مقابل پرسپولیس تهران تصریح کرد : بازی خیلی خوبی بود و همه دیدند که ما در ابتدای این بازی کاملا مسلط بر بازی بودیم اما پس اخراج اول تیم ما شرایط به کلی تغییر کرد و به سود تیم میزبان شد .

وی ادامه داد : ما با 10نفره هم می توانستیم پرسپولیس را ببریم و حتی گل‌های بیشتری به این تیم بزنیم اما پس از 9نفره شدن شرایط برای تیم ما بسیار سخت شد ودر عین شایستگی بازی را واگذار کردیم .

دروازه‌بان تیم فوتبال ذوب‌آهن در مورد عملکرد تیم داوری در این مسابقه افزود : من نمی‌گویم در 9 نفره شدن تیم ما عمدی در کار بوده و به هرحال داور هم انسان است و این اشتباهات همیشه در فوتبال پیش می آید اما امیدوارم این اشتباهات مجددا برای تیم ما رخ ندهد .

وی در مورد صحنه اخراجش ادامه داد : من برخورد با بازیکن حریف داشتم اما عمدی نبود وهمه دیدن که بازیکن حریف جای برای گل زنی نداشت وتوپ او به بیرون از زمین می رفت بهر حال داور بازی است که تصمیم گیری می‌کند وتصمیم‌گیری در آن شرایط بسیار سخت است. در هر حال به نظرم اخراج من درست نبود و داور در آن صحنه می‌توانست از کارت زرد استفاده کند تا کارت قرمز .

همامی در مورد عملکرد دروازبان دوم تیم خود در دقایقی که به زمین آمد نیز اضافه کرد : گلر دوم ما هم خیلی خوب در زمین ظاهر شد وتوانست یک ضربه پنالتی وچند موقعیت تک به تک را بگیرد اما در بعضی از صحنه ها اشتباهات کرد که منجر به شکست تیم ما شد ومی توانست بهتر عمل کند .