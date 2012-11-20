تیم بانوان همدان در مسابقات والیبال امیدهای دسته دو کشور قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بانوان استان همدان قهرمان مسابقات والیبال امیدهای دسته دو کشور شد.

در مرحله نهایی این مسابقات، تیم همدان عصر دوشنبه به مصاف توابع تهران رفت و با وجود شکست سه بر یک مقابل این تیم به مقام قهرمانی مشترک دست یافت.

پیش از این رقابت ها اعلام شد که تیم والیبال توابع تهران به هر مقامی که در این رقابت ها دست پیدا کند، عنوان مشترک تلقی می شود و به همین علت همدان نیز با وجود شکست مقابل توابع تهران در جایگاه قهرمانی مشترک ایستاد.

تهران در رقابت های دسته اول قهرمانی کشور دارای تیم است و از یک استان دو تیم در مسابقات قهرمانی کشور نمی توانند حضور داشته باشند.

به این ترتیب تیم های اول تا سوم این رقابت ها برای سال آینده جواز حضور در مسابقات دسته اول قهرمانی امیدهای کشور را بدست آوردند.

این مسابقات از پنج شنبه هفته گذشته با حضور هفت تیم در دو گروه در سالن ورزشی بعثت قزوین جریان داشت.

سه کشتی گیر همدانی به کارگاه فنی تیم ملی کشتی آزاد کشور دعوت شدند

سه کشتی گیر به همراه یک مربی از همدان به اولین کارگاه فنی ماهیانه تیم های ملی کشتی آزاد کشور دعوت شدند.

اولین کارگاه فنی ماهیانه تیم های ملی کشتی آزاد با دعوت از مربیان برتر و کشتی گیران برگزیده نخستین دوره مسابقات عمومی از روز 15 آذر ماه سال جاری در محل خانه کشتی تهران آغاز می شود.

وحید شاه محمدی در وزن 74 کیلوگرم، رضا کشاورز در وزن 96 کیلوگرم، مهدی گنبدانی در وزن 120 کیلوگرم به همراه سید جلیل جگر گوشه مربی جوان کشتی همدان از سوی فدراسیون به این کارگاه دعوت شدند.

این کارگاه های فنی به صورت ماهانه بر اساس مسائل آموزشی و ارزیابی زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، مربیان سازنده و مربیان برگزیده رقابتهای عمومی برگزار می شود.

جلیل جگرگوشه مربی مستعد همدان در قالب گروه اول از 15 تا 20 آذرماه در این کارگاه شرکت می کند و کشتی گیران همدانی نیز در قالب گروه های دوم و سوم به این کارگاه اعزام می شوند.

بانوان پاور کیک بوکسینگ کار همدان نایب قهرمان کشور شدند

بانوان پاور کیک بوکسینگ کار همدان نایب قهرمان مسابقات کشور در رده سنی جوانان شدند.

در رده انفرادی جوانان سیتا پیریایی و فاطمه دارایی به قهرمانی رسیدند و افروز سیاوشی نشان نقره و الهام جعفری نشان برنز بدست آورد.

در رده سنی نوجوانان نیز نیلوفر کیانی و فاطمه ناظم به ترتیب اول و دوم شدند.

در رده سنی بزرگسالان شیما جعفری و زهرا موسیوند نشان نقره و مبینا سیاوشی، معصومه و مریم مومیوند نیز نشان برنز این رقابتها را از آن خود کردند.

این رقابتها با حضور 30 تیم باز سراسر کشور به میزبانی شهرستان تهران برگزار شد.

حضور قایقرانان همدان در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی

تیم قایقرانی همدان از امروز در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شرکت می کنند.

مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به مدت دو روز در رده سنی جوانان در شهر تهران برگزار می شود.

تیم همدان را در این رقابتها حمیدرضا چوبداری، سعید وفایی، محمد زارعی، فرزاد خدارحمی، محمد دانشخواه، جواد محمد جعفری، علی اسدی، سعید یوسف زاده و امیرمحمد یوسفی به مربیگری و سرپرستی مهدی صمدی تشکیل می دهند.

تیم کوهنوردی همدان به قله تفتان صعود میکند

تیم کوهنوردی همدان از فردا به قله تفتان صعود می کند.

براساس این گزارش، کوهنوردان همدان در رده سنی آزاد از فردا به مدت یک هفته به این قله که در شهرستان زاهدان از استان سیستان و بلوچستان واقع است، صعود می کنند.

این تیم را مجید و اسماعیل محبی، علی شیری، مرتضی سهرابی، محمود نعمتی، محمد پاشایی، امیر نظری، حسن افتخاری و حسین گلپرور به سرپرستی حسن سهرابی تشکیل می دهند.

سومی کشتی تویسرکان در مسابقات چند جانبه

تیم کشتی تویسرکان در مسابقات چند جانبه کشور سوم شد.

تیم کشتی تویسرکان در مسابقات چند جانبه کشتی که به میزبانی کاشان برگزار شد، به مقام سوم دست یافت.

این مسابقات با حضور تیم های اصفهان، تهران، کاشان و تویسرکان برگزار شد و تیم تویسرکان توانست با کسب 78 امتیاز مقام سوم این مسابقات را کسب کند.

در این رقابتها تهران با 82 امتیاز و اصفهان با 79 امتیاز اول و دوم شدند.

در رده انفرادی ساسان مالمیر اول، ابوالفضل چهاردولی دوم، احسان عبدالملکی دوم، جمال سوری دوم، رضا عبدالملکی دوم، امید کولیوند دوم، رضا اسدی سوم و پوریا عبدالملیک سوم شد.

نتایج مسابقات فوتبال لیگ دسته یک استان همدان اعلام شد

نتایج مسابقات فوتبال شهرستان لیگ دسته یک استان همدان اعلام شد.

بر اساس این گزارش، از سری مسابقات لیگ دسته یک استان که در زمین چمن شهید هرمزی برگزار شد

تیم دانشگاه آزاد همدان 5 بر 3 ذوالفقار تویسرکان را برد.

در همین رقابتها صفا گاز اسد آباد 2 بر 1 شهدا تویسرکان را از راه برداشت.

حضور سه دوو میدانی کار همدان در اردوی آمادگی تیم ملی

سه دوو میدانی کار استان همدان به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند.

براساس این گزارش، محمد مهدی محمدی به عنوان مربی، ابراهیم آقاجانی در ماراتن و حمید رضا زورآوند در 20 کیلومتر پیاده روی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند.

این افراد در این اردو که به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.

تیم ملی دوو میدانی برای شرکت در رقابت های قهرمانی غرب آسیا که از 22 آذر در امارات برگزار خواهد شد آماده می شود.