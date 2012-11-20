به گزارش خبرگزاری مهر، "حماسه اشک"، ویژه برنامه‌ای از گروه مطالعات فرهنگی رادیو فرهنگ است که در آن به داستان بزرگان عاشورایی و بررسی تعزیه‌های مربوط به هر کدام از شخصیت‌ها می‌پردازد.

این برنامه به سردبیری مهرنوش محتشمی و تهیه کنندگی امیررضا در چهار قسمت پخش می‌شود. در برنامه اول به زندگی نامه حر بن ریاحی و بررسی تعزیه‌های حر پرداخته و در برنامه دوم به تعزیه‌های حضرت ابوالفضل العباس پرداخته و برنامه سوم به داستان علی اکبر علیه السلام و آخرین برنامه به ماجرای مسلم و دو طفلانش می‌پردازد.

کارشناس این ویژه برنامه دکتر احمد جولایی و نویسنده روایت‌ها، حسن غلامعلی فرد است و صدیقه رامهرمزی گویندگی برنامه را برعهده دارد. "حماسه اشک" یکشنبه و سه شنبه ساعت 21 از شبکه فرهنگ پخش می‌شود.

سفر شبکه مستند به "شوق تماشا" رسید

"شوق تماشا" از مجموعه هشت قسمتی "سفر" به تهیه‌کنندگی داریوش یاری و متناسب با حال و هوای ماه محرم تولید شده است، از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

این مستند به کارگردانی مشترک یاری و حسن‌ ساجدی، روایت‌گر سفر ساده و بی‌آلایش یک جوان نابینا و پیرمرد همراهش به کربلا است. سفری که بیش از سختی‌های راه، یک سفر درونی و متفاوت برای جوان و باورهایش به ارمغان می‌آورد.

"سفر" با حضور کارگردانان و گروه‌های مختلف در قسمت‌هایی با موضوعات مجزا تولید شده است، و سعی دارد به این مفهوم بپردازد که سفر چگونه انسان را از بودن به شدن می‌رساند. حسن نقاشی، آرش‌ رصافی، نیما عباسپور، رضا ضیایی‌دوستان، حسن‌ ساجدی و داریوش‌ یاری کارگردانان قسمت‌های مختلف این مجموعه هستند که با توجه به موضوعات برنامه؛ سفرهایی به کشورهای مختلف از جمله فرانسه و چک همچنین شهرهای زیارتی عربستان و عراق و به شهرهای مختلف ایران مانند شیراز، کاشان، یزد، تهران و ... داشته‌اند.

"سفر با گردشگران"، "سفر با حجاج"، "سفر با مرغان عطار نیشابوری"، "سفر با مولانا"، "سفر با سعدی" و "سفر با زائرین" عناوین برخی از قسمت‌های این مستند است. در تمامی قسمت‌ها کار تحقیق و پژوهش بر عهده مسعود اعرابی بوده است اما هر قسمت توسط گروه مجزا و کارگردانی متفاوت ساخته شده است.

"شوق تماشا" پنجشنبه، دوم آذرماه، ساعت 20 از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

دعوت دانش‌آموزان سراسر کشور به "سوگواره نوجوان عاشورایی"

"سوگواره نوجوان عاشورایی" با همکاری گروه معارف شبکه دو سیما و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش چهارشنبه 1 آذر در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود.

این ویژه برنامه که به حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) و عبدالله‌ابن‌الحسن(ع) اختصاص دارد، با حضور نوجوانان و مداحان نوجوان در سراسر کشور برپا می‌شود.

عبدالله 10 ساله و قاسم 13 ساله از فرزندان امام حسن مجتبی علیه‌السلام هستند که در صحرای کربلا به شهادت رسیدند. همچنین گروه معارف شبکه کودک و خانواده در نظر دارد با حضور در بعضی مدارس این سوگواره را به تصویر کشیده و در فرصت مناسبی پخش کند.

تصویر عاشورا در "خاک پای خورشید"

مستند "خاک پای خورشید" ساخته وحید چاووش، چهارشنبه این هفته، اول آذرماه، در برنامه "فانوس" شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

این مستند که در دومین همایش تصویر عاشورا، به خاطر استفاده از نگاه و تکنیک‌های جدید، موفق به دریافت جایزه ویژه نوآوری و خلاقیت شده است؛ نگاهی متفاوت به تاثیر عاشورا و باورهای آن دارد و از منظری نو محرم و آیین‌هایش را بررسی می‌کند.

"فانوس" با هدف پخش بهترین‌های سینمای ایران، هر شب، ساعت 23 از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

احمدرضا درویش "رستاخیز" را به رادیو نمایش کشاند

احمد رضا درویش کارگردان برجسته سینمای ایران در برنامه رادیویی "آن دم که شب شود" از آخرین اثر سینمایی خود سخن گفت.

وی با بیان اینکه به دلایلی نام فیلم‌اش از روز رستاخیز به "رستاخیز" تغییر داده است، گفت: واقعه عاشورا و نهضت تاریخی امام حسین (ع) همواره برای ما ایرانیان دغدغه بوده و در طول اعصار آثار بسیاری در این زمینه تولید شده است.

درویش تصریح کرد: ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که واقعه عاشورا در آن به آیینی کهن تبدیل شده و به لحاظ معرفتی تأثیرات بسیار عمیقی بر دنیای اسلام و حتی جهانیان داشته است. باید بگویم از همان شروع فیلمسازی‌ام یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایم این بوده که کار تاریخی با مضمونی عمیق و موثر در بخش معرفتی و شکل گیری جریان شیعه انجام بدهم و این به لحاظ تجربی برایم اهمیت بسیار داشت تا اینکه رفته رفته به شرایطی رسیدیم که فیلم "رستاخیز" ساخته شد که امیدوارم این اثر هم طراز و هم شأن چنین واقعه ارزشمندی شده باشد.

در بخش دیگری از این برنامه فرهاد قائمیان که به عنوان بازیگر در نقش حر در فیلم "رستاخیز" به ایفای نقش پرداخته، با بیان اینکه دید جدیدی نسبت به این شخصیت پیدا کرده است، از احمدرضا درویش برای حضورش در این اثر سینمایی قدردانی کرد.

"آن دم که شب شود" به تهیه کنندگی فرییرز گلبن، نویسندگی و سردبیری شهاب نادری مقدم ، کارشناسی و اجرای طوفان مهردادیان و شاهین شجری کهن از رادیو نمایش بر روی موج اف ام ردیف 5/107 مگاهرتز پخش می‌شود.

سوگ "عشاق" در شبکه قرآن

"عشاق" عنوان برنامه ترکیبی است که ویژه ایام محرم تقدیم دلسوختگان حسینی می‌شود. این برنامه ترکیبی شامل مراسم عزاداری، مداحی، روضه خوانی و ... است و در 20 دقیقه از شنبه تا پنجشنبه ساعت 00:50 تا 1:10 و جمعه 3:30 تا 3:50 بامداد روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

برگزاری مرحله اول آزمون عملی شرکت کنندگان "سرزمین دانایی"



مرحله اول آزمون عملی مستند "سرزمین دانایی" روز جمعه سوم آذر در ورزشگاه حجاب با حضور گروه‌های پذیرفته شده در آزمون علمی برگزار می‌شود.

سعید ابوطالب تهیه‌کننده و کارگردان مستند مسابقه " سرزمین دانایی " با بیان این مطلب افزود: آزمون عملی و انتخاب نهایی به صورت ترکیبی از آزمون‌های ایستگاهی و تست کوپر، آزمون روانشناسی و ارزشیابی خلاقیت و مدیریت بوده که به صورت استاندارد برگزار می‌شود و نتیجه آن به صورت مدون در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مرحله اول آزمون عملی این مسابقه با حضور 220 گروه اول شرکت کنندگان روز جمعه برگزار می‌شود. در سری دوم مسابقه "سرزمین دانایی" آیتم‌های رقابتی بین گروه‌ها از لحاظ فنی و علمی پیچیده تر خواهد شد و قصد داریم که با آیتم‌های رقابتی فاز دو مرحله مسابقه " سرزمین دانایی" را سخت تر از گذشته برگزار کنیم تا جذابیت آن برای مخاطبان بیشتر شود.

ابوطالب یادآور شد: گروه‌های اول و دوم سری نخست مسابقه "سرزمین دانایی" یعنی گروه دکتر عجمی و ملک نژاد به گروه تحقیق و نگارش سری دوم مسابقه اضافه شده‌اند.

برگزاری مسابقه دل نوشته‌های محرم در "دوربین هفت"

مستند گزارشی "دوربین هفت" به مناسبت ایام محرم مسابقه دل نوشته های مخاطبان را برگزار می کند.

محمد خدادی تهیه کننده مستند گزارشی «دوربین هفت» با اعلام این مطلب گفت: به مناسبت ایام محرم و صفر مستند گزارشی "دوربین هفت" آموزه‌های فرهنگی و آداب برگزاری مراسم عزاداری به همراه توصیه کارشناسان را به تصویر می‌کشد.

وی ادامه داد: موضوع انضباط اجتماعی، بحث ترافیک، حرکت دسته‌های عزاداری و توصیه مسوولان آتش نشانی، امنیت هیات‌های عزاداری برای تدارک برگزاری مراسم، بحث پخت و پز و رعایت اصول بهداشتی و بهداشت مواد غذایی از دیگر آیتم‌های درنظر گرفته شده در ایام محرم است.

خدادی با بیان این که "دوربین هفت" فرصت حضور مخاطبان در شبکه آموزش است، خاطرنشان کرد: برنامه ما به نظرات، دیدگاه‌ها و آموزه‌های مردم اختصاص دارد و در ایام محرم مسابقه دل نوشته‌های محرم را برگزار می‌کند.

این تهیه کننده ادامه داد: در سال گذشته نیز این مسابقه برگزار شد و حدود 20هزار پیامک از سوی مخاطبان ارسال شد. امسال نیز در جهت فرهنگ سازی در بین خانواده‌ها و اشاعه فرهنگ عاشورایی مخاطبان می‌توانند شور و حال خود در عزای حسینی و فلسفه عاشورا را از طریق پیام کوتاه در قاب کلمات به "دوربین هفت" ارسال کنند. این پیامک‌ها به صورت زیرنویس در برنامه با نام افراد آورده و همچنین به 30برگزیده در پایان دهه محرم هدایایی اهدا می‌شود.

مستند گزارشی "دوربین هفت" با شماره پیامک 30000700 هر روز در پنج آیتم به مدت هفت دقیقه روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

"سفر عشق"، "از مدینه تا کربلا" و "از کربلا تا امروز" در صدای آشنا

گروه دین و اندیشه شبکه جهانی صدای آشنا ویژه برنامه "سفر عشق"، و دوگانه "از مدینه تا کربلا" و "از کربلا تا امروز" را به مناسبت ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی تولید کرده است.

"سفر عشق" قصد دارد در روز تاسوعای حسینی، به روایت شهادت حضرت عباس (ع) و شهادت حرّ بپردازد. همچنین در روز عاشورا، شهادت امام حسین (ع)، و شب عاشورا از نگاه حضرت سکینه (س)، روایت خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی هاشمی و زهرا غریبیان کارشناسان این ویژه برنامه اند.

فاطمه لواسانی سردبیر و تهیه کننده، رحیم لهراسبی و مهدیه جعفریان نویسندگان، حمیدرضا رضایی و الهام زرتاحتی راویان، در این ویژه برنامه با مخاطبان همراه خواهند بود.

"سفر عشق" طی روزهای چهارم و پنجم آذر ساعت 23:00 به وقت تهران برابر با ساعت 19:30 به وقت گرینویچ از کانال اروپای شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود.

"از مدینه تا کربلا" به روایت حرکت امام حسین (ع) تا کوفه می پردازد. پخش کلام بزرگانی همچون آیت الله خامنه‌ای، آیت الله جوادی آملی و... معرفی گروه تواشحی و پخش قطعه‌ای از آثار این گروه و اجرای قطعه‌ای مداحی توسط ساجدی، بخش‌های دیگر این ویژه برنامه را تشکیل می‌دهند. حجت الاسلام دکتر کمیجانی کارشناس این ویژه برنامه است.

رقیه آقازاده سردبیر و تهیه کننده و نویسنده، ناهید حقی گوینده، محمد قریب پناه راوی، ابوالفضل نصیری کارشناس مجری، و حامد احراری گزارشگر در این ویژه برنامه فعالیت می‌کنند.

"از کربلا تا امروز" با نگاهی زیباشناسانه به واقعه عاشورا، قصد دارد از دو نگاه عرفانی و هنری، این واقعه را تحلیل کند. پخش نمایش، گفتگو با حسام الدین سراج خواننده و پخش اثری با عنوان عاشورا از این هنرمند، و ... از دیگر بخش‌های این ویژه برنامه است. حجت الاسلام دکتر کمیجانی و ابوتراب رضایی کارشناسان این ویژه برنامه‌اند.

رقیه آقازاده سردبیر و تهیه کننده، مریم یوسفی پور نویسنده، ناهید حقی گوینده، محمد قریب پناه و مریم باقری بازیگران، ابوالفضل نصیری کارشناس مجری، و حامد احراری گزارشگر این برنامه است.



دوگانه "از مدینه تا کربلا" و "از کربلا تا امروز" را صدای آشنا روزهای شنبه و یکشنبه چهارم و پنجم آذر ساعت 12:00 به وقت تهران برابر با ساعت 08:30 به وقت گرینویچ از کانال اروپا روی آنتن می‌فرستد.

عاشقانه‌ای نا آرام در "سوگ سرخ"

ویژه برنامه "سوگ سرخ" در ماه محرم هر روز ساعت 2 تا 3 از شبکه رادیویی تهران موج اف.ام ردیف 94 روی آنتن می‌رود.

مریم رجبی نیا سردبیر و تهیه کننده با اعلام پخش ویژه برنامه "سوگ سرخ" خاطرنشان کرد: این ویژه برنامه کاری از گروه سحرگاهی رادیو تهران است که به مناسبت این ماه هر شب از ساعت 2 تا 3 از رادیو تهران پخش می‌شود. یکی از بخش‌های برنامه به فرهنگ لغات نینوا اختصاص یافته که تعریفی از محرم، عزاداری، خیمه و اسیر و... ارائه می‌شود. در قسمت کوچه آفتاب بخش‌هایی از نمایش فیلمی در مورد زندگی یکی از یاران امام روی آنتن می‌رود.

وی در ادامه به دیگر بخش‌های برنامه اشاره کرد: در آیتمی با عنوان مردی از جنس بلور با جانبازان هشت سال دفاع مقدس گفتگو خواهیم داشت و در جفرافیای اشک به آداب و رسوم و شیوه عزاداری مردم در شهرستان‌های مختلف می‌پردازیم. یک عاشقانه‌ نا آرام یکی دیگر از بخش‌های سوگ سرخ است که شاعران معاصر شعرهای عاشورایی خود را می‌خوانند و در قسمتی از برنامه نیز مجید رحمتی به اجرای تعذیه خواهد پرداخت.

فاطمه نصرآبادی گوینده، سید صابر موسوی کارشناس ادبی، سید احمد وکیلیان کارشناس مجری، سمیرا صدیقی گزارشگر از سایر عواملی هستند که در این برنامه همراه شنوندگان خواهند بود.

صنعت موسیقی و چالش‌های آن در "نت هشتم"

بیستمین قسمت برنامه "نت هشتم" این چهارشنبه ساعت 21:30 با محوریت موضوع "صنعت موسیقی و چالش‌های آن" با حضور بابک چمن آرا، اردوان جعفریان و کارشناسی مانی جعفرزاده و فرهنگ سرخوش از شبکه رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 5/107 پخش خواهد شد.

"نت هشتم" برنامه‌ای است که در حوزه صدا و موسیقی دراماتیک مطالعه و پژوهش دارد و به سردبیری و مجری- کارشناسی فرهنگ سرخوش تولید می‌شود. مانی جعفرزاده نویسنده و مهدی شیبانی زاده تهیه‌کننده این برنامه هستند.

علاقمندان برای شرکت در نظرسنجی و کسب اطلاعات بیشتر درباره این برنامه می‌توانند به سایت رسمی رادیو نمایش www.radionamayesh.ir مراجعه کنند.