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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

حضور موفق پزشکان بیمارستان میلاد در کنگره بین المللی پزشکی هسته ای

رئیس بخش پزشکی هسته ای بیمارستان میلاد از حضور موفق پزشکان این بخش در کنگره بین المللی پزشکی هسته ای ایتالیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم رضیعی افزود: دکتر بابک شفیعی، دکتر شهرام سیف الهی اصل و دکتر مهستی عمویی با ارائه 8 مقاله به صورت سخنرانی (oral presentation) و پوستر حضور موفقی در این کنگره داشتند.

وی تصریح کرد: کنگره سالیانه بین المللی پزشکی هسته ای معتبرترین کنگره در این تخصص پزشکی محسوب می گردد که هر ساله در یک کشور برگزار می شود و ارایه مقاله در آن دارای اعتبار ویژه ای است.
 
رضیعی با بیان اینکه حدود 6 هزار نفر شرکت کننده در کنگره بین المللی پزشکی هسته ای ایتالیا شرکت داشتند، خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان از امریکا، اروپا، آسیا و افریقا بودند.
 
در کنگره بین المللی پزشکی هسته ای سال گذشته نیز که در بیرمنگام انگلستان برگزار شد دکتر قاسم رضیعی رئیس بخش پزشکی هسته ای بیمارستان میلاد با ارائه 2 مقاله در این کنگره حضوری موثر و موفق داشت.
کد مطلب 1748701

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