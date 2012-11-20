حضور موفق پزشکان بیمارستان میلاد در کنگره بین المللی پزشکی هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم رضیعی افزود: دکتر بابک شفیعی، دکتر شهرام سیف الهی اصل و دکتر مهستی عمویی با ارائه 8 مقاله به صورت سخنرانی (oral presentation) و پوستر حضور موفقی در این کنگره داشتند.

وی تصریح کرد: کنگره سالیانه بین المللی پزشکی هسته ای معتبرترین کنگره در این تخصص پزشکی محسوب می گردد که هر ساله در یک کشور برگزار می شود و ارایه مقاله در آن دارای اعتبار ویژه ای است.

رضیعی با بیان اینکه حدود 6 هزار نفر شرکت کننده در کنگره بین المللی پزشکی هسته ای ایتالیا شرکت داشتند، خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان از امریکا، اروپا، آسیا و افریقا بودند.

در کنگره بین المللی پزشکی هسته ای سال گذشته نیز که در بیرمنگام انگلستان برگزار شد دکتر قاسم رضیعی رئیس بخش پزشکی هسته ای بیمارستان میلاد با ارائه 2 مقاله در این کنگره حضوری موثر و موفق داشت.