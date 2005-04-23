نگرش غرب به اسلام پس از حادثه 11 سپتامبر

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رسا، نشست علمي «نگرش غرب به اسلام بعد از حادثه يازده سپتامبر» به همت گروه اديان و مذاهب و معاونت پژوهشي مدرسه عالي قم امروز در سالن همايش مدرسه با حضور پروفسور لگنهاوزن برگزار شد.



وي فضاي حاكم بر امريكا بعد از حادثه يازده سپتامبر 2001 را پر از ترس و وحشت اعلام كرد و گفت : بعد از اين حادثه امريكايي‌ها در حالت ترس و وحشت به سر مي‌بردند و برخي جوانان درصدد انتقام‌جويي از مسلمانان امريكايي بودند تا جايي كه برخي سيك‌ها را به خاطر تشابه به مسلمانان كتك زدند.



عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني گرايش‌هاي مهم بعد از يازده سپتامبر در امريكا را به سه دسته تقسيم كرد و گفت : محافظه‌كاران جديد كه نفوذ زيادي در امريكا دارند و حامي صهيونيست‌ها هستند، تبليغات زيادي برضد اسلام مي‌كنند. البته تبليغات آنان برضد مطلق اسلام نيست. آنان اسلام را به دو قسمت تقسيم مي‌كنند : اسلام خوب كه مايل به ارتباط و همكاري با امريكاست و از صهيونيسم حمايت مي‌كند و اسلام بد كه مايل به ارتباط با امريكا نيست و با صهيونيسم دشمن است.



وي سران اين گرايش را اشخاص پايپس و استيون شوارتز خواند و افزود: پايپس در مقاله‌اي گفته است در خاورميانه مردمي هستند كه تنفر شديدي از امريكايي‌ها دارند و فكري جز كشتن آنان در سر نمي‌پرورانند، آنان مسلمانان هستند كه در ميان ما امريكايي‌ها نيز زندگي مي‌كنند و هر لحظه ممكن است يكي از ما را از بين ببرند.



پرفسور لگنهاوزن با اشاره به سطوري از كتاب « دو چهره اسلام» اثر استيون شوارتز گفت: به عقيده نويسنده اين كتاب، اسلام بد همان گروه وهابي‌ها و اسلام خوب پيروان تصوف و گروه سنت‌گرا هستند.



وي اظهار داشت : سازماني به نام «كمپس واچ» به رياست پايپس در امريكا وجود دارد كه در دانشگاه‌هاي امريكا تحقيق مي‌كند و افراد ضد امريكايي را تشخيص داده، از دانشگاه اخراج مي‌كند.



استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني گرايش ديگر در امريكا را متشكل از تاجران و فروشندگان و جوانان مسلمان امريكايي برشمرد و افزود : بعد از حادثه يازده سپتامبر تاجران و فروشندگان مسلمان كه با از دست دادن مشتري مواجه شدند به همراه برخي جوانان مسلمان امريكايي گروه‌هايي با عنوان «اسلام اصلاح شده» و «مسلمانان براي حقوق بشر» تشكيل دادند و اعلام كردند از مواضع امريكا حمايت مي‌كنند و طرفدار كشورشان هستند.



پروفسور لگنهاوزن گرايش سوم را گرايشي افراطي و تندرو عنوان كرد و گفت : اين گرايش و عكس‌العمل بسيار افراطي است. مسيحيان جناح راست كه بعد از حادثه وال استريت احساس كردند مي‌توانند درباره اسلام حرف بزنند، گفتند مسلمانان بدتر از فاشيست‌ها و نازي‌ها هستند. البته آنان با اعتراض خود امريكايي‌ها مواجه شدند به طوري كه رييس‌جمهور امريكا گفت : ما به طور كلي ضد اسلام نيستيم بلكه اسلام دين صلح است و اين گرايش افراطي مجبور به عذرخواهي شد.



در ادامه نشست علمي، ميزگردي در همين موضوع با حضور حجت الاسلام پارسانيا، مدير دانشكده باقر‌العلوم و آقايان صاحبي، رييس مؤسسه دين‌پژوهان و پروفسور لگنهاوزن برگزار شد.



پروفسور محمد لگنهاوزن، 51 ساله و متولد امريكاست. وي سابقاً كاتوليك بود و در دانشكده فلسفه نيويورك تحصيل مي‌كرد و مدرك دكتراي فلسفه را از دانشكده تگزاس جنوبي (TSU) اخذ كرد.



وي درباره كيفيت اسلام آوردن خويش مي‌گويد : همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي در دانشكده تگزاس با مسلماني آشنا شدم و انقلاب اسلامي را شناختم ولي در آن زمان قصد مسلمان شدن نداشتم. دوست مسلمانم ترجمه نهج‌البلاغه و تفسير الميزان را به زبان انگليسي به من داد و كم‌كم به اسلام علاقه‌مند شدم و از همان اول شيعه شدم. در سال 1990 به دعوت انجمن حكمت و فلسفه به ايران آمدم و اكنون نيز عضو هيأت علمي مؤسسه‌ آموزشي و پژوهشي امام خميني هستم.