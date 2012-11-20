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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

اسدزاده در گفتگو با مهر:

قسمت دوم "روزی روزگاری فوتبال" هنوز پروانه نگرفته‌ است

قسمت دوم "روزی روزگاری فوتبال" هنوز پروانه نگرفته‌ است

مدیر موسسه تصویر گستر پاسارگاد عنوان کرد: هنوز زمان پخش قسمت دوم "روزی روزگاری فوتبال" ساخته نیکی کریمی مشخص نیست.

علی اسدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان پخش برخی از آثار در شبکه نمایش خانگی گفت: قسمت دوم "روزی روزگاری فوتبال" که یک مجله تصویری با موضوع فوتبال و ساخته نیکی کریمی است، هنوز پروانه نگرفته و به همین دلیل زمان پخش آن مشخص نیست.

وی افزود: قسمت هفتم و هشتم سریال "قلب یخی" ساخته سامان مقدم نیز هشتم آذرماه و بعد از ایام عزاداری وارد بازار خواهد شد.

مدیر موسسه تصویر گستر پاسارگاد در پایان اشاره کرد: پس از 15 محرم نسخه خانگی "خوابم می‌آد" رضا عطاران نیز عرضه خواهد شد. امیدوارم با توجه به استقبال خوب مردم از اکران این فیلم، در نسخه نمایش خانگی نیز فروش خوبی داشته باشد.

کد مطلب 1748711

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