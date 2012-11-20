شهدای حملات صهیونیستها به غزه به 116 نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، المنار لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه افزایش یافت.
در این حملات که وارد هفتمین روز خود شده است تاکنون 116 نفر شهید و بیش از 900 نفر زخمی شده اند.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان از افزایش شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه به 116 نفر خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، المنار لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه افزایش یافت.
در این حملات که وارد هفتمین روز خود شده است تاکنون 116 نفر شهید و بیش از 900 نفر زخمی شده اند.
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