  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

خبر فوری/

شهدای حملات صهیونیستها به غزه به 116 نفر افزایش یافت

شهدای حملات صهیونیستها به غزه به 116 نفر افزایش یافت

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از افزایش شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه به 116 نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المنار لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه افزایش یافت.

در این حملات که وارد هفتمین روز خود شده است تاکنون 116 نفر شهید و بیش از 900 نفر زخمی شده اند.

کد مطلب 1748713

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها