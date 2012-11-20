شهدای حملات صهیونیستها به غزه به 116 نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، المنار لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه افزایش یافت.

در این حملات که وارد هفتمین روز خود شده است تاکنون 116 نفر شهید و بیش از 900 نفر زخمی شده اند.