اخلاق، بصیرت و اجتناب از تحریف ویژگی بارز مجالس امام حسین(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس پیوندی ظهر سه شنبه در گردهمایی مبلغان، مداحان و مسئولان بخش سرخه که در مهدیه بزرگ این شهر برگزار شد ضمن اشاره به این که بصیرت، اخلاق و اجتناب از تحریف و خرافات سه مولفه مهم در مجالس عزای حسینی است، افزود: مداحان و روحانیون باید این سه مولفه را در مجالس خود مد نظر قرار داده و اجازه ندهند عده ای نا آگاه با استفاده از احساسات پاک و بی آلایش مردم عزادار، مراسم را دچار خرافات و انحراف نمایند.

وی با تاکید بر آیات و روایات در برپایی مجالس ذکر و اهل بیت(ع) خطاب به ذاکران اهل بیت و مبلغان، خاطرنشان کرد: سعی کنید تمام مطالبی که در سخنرانی ها بیان می شود با تکیه بر آیات و روایات و اسناد معتبر باشد و از بیان مطالبی که سند ضعیف یا غیر مستند و موثق دارند جدا خود داری نمایند و لازمه این کار مطالعه مفید روحانیان و مداحان است.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(ص) استان سمنان نیز در این همایش با تبیین جایگاه عزاداری و تلاقی ایام محرم با هفته بسیج تصریح کرد: ماه محرم ماه بیداری امت های مسلمان در برابر ظالمین با پیروی از راه امام و شهدا است.

سردار علی استاد حسینی با اشاره به اهمیت تبیین جایگاه ولایت و نقش محوری آن در هدایت ملت ها به سوی آرمان های الهی و ارزشی عنوان کرد: باید همه عزاداران تمام تلاش خود را به کارگیرند تا به این اهداف جامعه عمل بپوشد.

وی با تاکید بر این که دشمنان نظام با طرح این شبهه که محرم ماه بیان نکات اخلاقی و مذهبی است نه مسائل سیاسی می خواهند عزاداری مردم را تحت تاثیر قرار دهند، ابراز داشت: هدف آنان مرعوب کردن افکار عمومی و ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین و عدم بهره وری لازم از سیره امام در ایستادگی و مقاومت در برابر ظالم است.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(ص) استان سمنان در خاتمه گفت: دشمن باید بداند همانطور که پیامبر(ص) در شعب ابی طالب و امام حسین(ع) در کربلا برای دین ایستادند و تسلیم نشدند ماهم با تاسی به ولی فقیه و شعار اقتصاد مقاومتی در برابر آنان ایستاده و سازش نمی پذیریم.

در پایان این جلسه از خانواده شهدای مداح شهیدان اشرف و ابراهیمی تجلیل به عمل آمد.