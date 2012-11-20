همایش بزرگ زینبیون در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا حیدری صبح امروزدر نشست خبری که با حضور جمعی از اصحاب رسانه در سازمان بسیج جامعه زنان سباه علی ابن ابی طالب برگزار شد به تشریح برنامه های هفته بسیج پرداخت و اظهار داشت‏: از آن جایی که طلائیه پرچم دارشور انگیز بسیج جامعه اسلامی را زنان تشکیل می دهند برنامه های هفته بسیج با هدف ارتقای سطح دانش و بینش زنان در خانواده برگزار خواهد شد.



وی بیان داشت: اجتماع بزرگ زنان عاشورایی با حضور حلقه های شجره طیبه صالحین و اقشار مختلف زنان بسیجی روزچهارشنبه از ساعت هشت الی 10 و 30 دقیقه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می شود.

وی رشد و پرورش بنیان خانواده را مورد تاکید قرار داد و ابراز داشت: تبیین و تبلیغ فرهنگ زینبی و تفکر بسیجی و همچنین انتقال ارزش های دینی و اعتقادی از اهداف برگزاری همایش بزرگ زینبیون است.



مدیر سازمان بسیج جامعه زنان سپاه علی ابن ابیطالب (س) با اشاره به اینکه حرکت بسیج همواره در امتداد عاشورا بوده است عنوان کرد: کارگاه های آموزشی عفاف و حجاب در راستای تبیین سبک زندگی ایران اسلامی در پایگاه ها و حوزه های بسیج برگزار خواهد شد.



وی دیگر برنامه های هفته بسیج را مورد اشاره قرار داد وعنوان کرد: غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدا، تجلیل از نخبگان و فرهیختگان بسیجی، برگزاری مسابقه خطبه حضرت زینب(س)، برگزاری یادواره شهیده ناهید فاتحی کرجوو 120 شهیده استان قم در دانشگاه ها، برگزاری مسابقات کتاب خوانی، سرکشی از خانواده زنان ایثارگر، برگزاری مسابقات ورزشی و برگزاری نمایشگاه با رویکرد بسیج و عاشورا با هدف تبیین فعالیت های بسیج و سیره شهدا در پایگاه های بسیج از دیگر برنامه های هفته بسیج است.

