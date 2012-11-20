آخرین وضعیت بارش در کهگیلویه و بویراحمد/ بیشترین بارش در بهمئی

ولی بهره مند به خبرنگار مهر گفت: طی 24 ساعت گذشته تا ساعت 9صبح امروز سه شنبه، شهر لیکک در شهرستان بهمئی با 37.5 میلیمتر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: همچنین طی این مدت میزان بارش در یاسوج 24.7، گچساران 24.8، دهدشت 33.1 و سی سخت 30میلیمتر گزارش شده است.

بهره مند بیان داشت: طی فعالیت این سامانه، شاهد افت دمای هوا، بارش برف در ارتفاعات، اختلال در تردد جاده ای به ویژه جاده های کوهستانی و همچنین آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها در برخی مناطق استان بوده ایم.

وی اظهار داشت: همچنین بارش در برخی ارتفاعات استان به صورت برف بوده که لازم است رانندگان برای عبور از جاده های مناطق کوهستانی استان از تجهیزات ایمنی لازم به خصوص زنجیر چرخ برخوردار باشند.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: این سامانه که هم اکنون آسمان غرب و جنوب غربی را تحت تاثیر قرار داده از اواخر امروز تضعیف شده و فردا چهارشنبه از جو استان خارج شود.

85 میلیمتر میانگین بارش استانی تاکنون

بهره مند همچنین به میزان بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در استان اشاره کرد و گفت: این میزان تاکنون در یاسوج 112، سی سخت 116.4، گچساران 77.5، دهدشت 75.2 و لیکک 72.8 میلیمتر بوده است.

وی بیان کرد: سال گذشته تا این مدت در یاسوج 161، گچساران 78، دهدشت 200، سی سخت 138 و لیکک 172.7میلیمتر باران باریده بود.

بهره مند میانگین بارندگی سال زراعی جاری در استان را 85میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 140.5 میلیمتر بود.

وی یادآور شد: در سال زراعی گذشته در یاسوج 728.6 میلیمتر، گچساران 363، دهدشت 513، سی سخت 630و لیکک 363 باران بارید.

بهره مند میانگین بلند مدت بارش را در یاسوج 830 میلیمتر، گچساران 441 میلیمتر، دهدشت 496.7 میلیمتر، سی سخت 681.5 میلیمتر و لیکک 359 میلیمتر عنوان کرد.