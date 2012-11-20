95 مبلغ دینی به هیئات مذهبی و مساجد چناران اعزام شدند

حجت الاسلام حسن مهدوی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: روحانیون مستقر و هجرت ، طلاب بومی و روحانیون اعزامی از جمله مبلغین اعزام شده به مساجد و هیئات شهری و روستایی هستند.

وی با بیان اینکه 70 نفر از این مبلغین به روستاها و شهرهای تابعه اعزام شده اند، اضافه کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: اقامه نماز جماعت، برگزاری جلسات سخنرانی و معرفت افزایی، مرثیه خوانی، عزاداری، احکام، عقاید، معارف دینی، جلسات قرآن، زیارت عاشورا و دعا از جمله فعالیتهای مبلغین در این مناسبت تبلغی خواهد بود.

حجت الاسلام مهدوی پارسا بیان داشت: یکی از مهمترین اهداف قیام امام حسین (ع) احیاء دین و برپایی فریضه نماز بود و نماز سرچشمه همه خوبیها است لذا همه توجه ویژه به این امر الهی داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران گفت: مبلغین نسبت به تبیین و تذکر وفرهنگ سازی نماز و امر به معروف و نهی از منکر که از اهداف اصلی قیام عاشورای امام حسین (ع) است، احساس تکلیف و ادای وظیفه کنند.