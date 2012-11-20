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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

رونمایی از فراخوان سوم تولید 260 قلم دارو

رونمایی از فراخوان سوم تولید 260 قلم دارو

وزیر بهداشت، از رونمایی فراخوان سوم دارو برای تولید 260 قلم داروی دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: تاکنون 14 داروی جدید رونمایی شده که 12 قلم آنها مربوط به بیماران صعب ‌العلاج است.

وزیر بهداشت با اشاره به تنگناهای بودجه‌ای وزارت بهداشت گفت: برای ارائه کاهش هزینه داروهای بیماران صعب‌العلاج و دسترسی آسانتر مردم به داروها، اینگونه داروها را در قالب طرحهای کلان وزارت بهداشت قرار داده‌ایم که در همین رابطه تاکنون از 14 داروی جدید، 12 قلم مربوط به بیماران صعب‌العلاج بوده است.
 
دستجردی در ادامه از رونمایی 10 داروی جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تولید 56 قلم داروی دیگر را در دستور کار داریم.
 
وزیر بهداشت افزود: یکی از معضلات حوزه روانپزشکی مربوط به تختهای روانپزشکی است که با افتتاح اینگونه بیمارستانها با ارائه کیفیت خوب خدمات درمانی می‌توانیم گام بزرگی در درمان بیماریهای مزمن برداریم.
کد مطلب 1748723

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