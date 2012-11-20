به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی در پایان مراسم عزاداری سالار شهیدان که امروز سه شنبه در کمیته ملی المپیک برگزار شد، در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: بالا رفتن قیمت دلار باعث چالشهایی نه تنها برای ما بلکه برای همه شده است و خود را باید با این موضوع تطبیق دهیم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه با تامین منابع لازم وضعیت ورزش در این خصوص بهتر شود، افزود: با آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این مورد صحبت کردم که ارزی را برای ورزش با مبنایی خاص در نظر بگیرد که ایشان هم موافقت کردند. ما لیست مان را فرستادهایم و در صورت همکاری مشکلاتی که برای پرداخت مطالبات مربیان و اعزام تیمها به اردوها و مسابقات برون مرزی وجود دارد، برطرف شود.
رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: الان کمیته ملی المپیک در فهرست دریافت ارز دولتی قرار نگرفته و دریافت ارز از بازار آزاد منع قانونی دارد. تامین آن هم درست نیست زیرا خساراتی به ورزش میزند. امیدوارم با تدابیر در نظر گرفته شده این مشکل هم برطرف شود.
وی در خصوص اولتیماتوم به ورزش ایران تا پایان سال 2012 و احتمال ممنوعیت حضور تیمها و ورزشکاران ایران در میادین بین المللی تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تلاش خود را انجام میدهد که هیچ گونه مشکلی شامل حال ورزش ایران نشود.
علی آبادی ادامه داد: کمیته مشترکی که با معرفی نفرات آن توسط عباسی وزیر ورزش تشکیل شده، در حال بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک و سایر فدراسیونها است. اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک هم از دو سال پیش آغاز شده و در حال تطبیق آن با آخرین نظرات IOC هستیم که طی آن تا 15 روز آینده اساسنامه اصلاح شده، برای وزیر ورزش ارسال میکنیم.
وی اضافه کرد: اساسنامه اصلاح شده پس از تایید وزیر ورزش و جوانان، برای IOC جهت تایید نهایی ارسال میشود، هر چند تغییرات صورت گرفته در آن خیلی زیاد نیست.
رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه در این مدت نشان دادهایم تابع قوانین و مقررات بین المللی بوده و آنها را رعایت میکنیم که این موضوع بسیار مهمی است، خاطرنشان کرد: ورزش کشور ما قطعا برخلاف مقررات بین المللی پیش نرفته و طبق آنها حرکت میکند.
وی در پاسخ به این سئوال که محمد عباسی وزیر ورزش اعلام کرد برای مذاکره به ماکائو نرفته است، اظهار داشت: آقای وزیر خودشان این صحبتها را بیان کردند و من پاسخگوی فرمایشات ایشان نیستم. تنها میتوانم بگویم جلسات خوبی در ماکائو داشتیم که رویکردهای مثبتی پیش رو خواهیم داشت.
علی آبادی با اشاره به اینکه انتخابات کمیته برگزار و زمان آن را به زودی اعلام میکند، در مورد اینکه آیا خودش کاندیدای ریاست کمیته ملی المپیک میشود یا نه؟ یادآورد شد: این مسئله را در زمان مقتضی اعلام میکنیم.
وی در مورد اینکه آیا طبق هدفگذاری رئیس جمهور ایران میتواند در بازیهای آسیایی پیش رو به مقام دوم دست یابد، تاکید کرد: هدفگذاری برای رسیدن به رتبه دوم آسیا پروسهای است که در زمان 4 سال نمیتوان به آن رسید زیرا برای قرار گرفتن در این رتبه باید حداقل 80 مدال کسب کنیم. ما در برنامه بلندمدتمان رسیدن به این جایگاه را در نظر گرفتهایم اما جهت گیری ما برای بازیهای آسیا اینچوان کرهجنوبی جایگاه سوم است.
رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سئوال که اگر ورزش به همین روند کارش را ادامه دهد تعلیق میشویم یا خیر؟، تنها خندید و پاسخی نداد.
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