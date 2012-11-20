تعمیر 25 فروند شناور در شرکت پرشیا هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، مدیر عامل شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز با بیان این خبرگفت : تعمیرات اساسی و زیرآبی این تعداد شناور از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه سال جاری به این شرکت واگذار شده که تمامی این شناورها در مدت زمان مقرر تعمیر و تحویل مالکان شناورها شد.

حمید جمالی جمال آباد با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 25فروند شناور از انواع مختلف در شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز تعمیر شده است اظهار داشت : هم اکنون 10 فروند کشتی در حوضچه شناور، کنار اسکله و پارکینگ های تعمیراتی این شرکت به طور همزمان تحت تعمیر است.



وی با بیان اینکه شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز از نظر ظرفیت پذیرش شناور و کیفیت کار و همچنین نیروی متخصص دارای جایگاه اول در داخل کشور است افزود : شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز در منطقه خلیج فارس پس از شیپ یارد های دوبی و بحرین در جایگاه سوم منطقه قرار دارد.



جمالی تاکید کرد : اغلب کشتی هایی که در حال حاضر در پرشیا هرمز تعمیر می شوند این امکان را دارند که به شیپ یارد های حاشیه خلیج فارس اعزام شوند اما طی چند سال گذشته به دلیل کیفیت خوب کار و رقابتی بودن تعرفه های تعمیراتی به تدریج جذب پرشیا هرمز شدند.



به گفته وی، فعالیت های تعمیراتی این شرکت ضمن ایجاد اشتغال ، صرفه جویی ارزی قابل توجهی را بهمراه داشته است.

جمالی به رشد چشمگیر تعمیرات شناور در نیمه دوم سال اشاره کرد و افزود : ظرفیت شرکت پرشیا هرمز برای انجام تعمیرات زیرآبی و روآبی شناورهای بزرگ اقایانوس پیما حدود 15 فروند و برای کشتی های متوسط و کوچک حدود 50 فروند در سال است.