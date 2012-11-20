به گزارش خبرنگار مهر، موزه سعدآباد چهارشنبه اول آذرماه که مصادف با روز ششم ماه محرم است میزبان یک گروه موسیقی خواهد بود که ضمن اجرای برنامه، جنبه‌های زیبا‌شناسی و تاریخی موسیقی سوگواری بوشهر را مورد بررسی قرار خواهند داد.

محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی "لیان" در توضیح کم و کیف اجرای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: چاووشی‌خوانی و انواع ذکر مصیبت که جزو آیین و رسوم مذهبی است به همراه آوازهای موسیقی بوشهری در این برنامه اجرا می‌شود.

نویسنده کتاب اهل ماتم در ادامه افزود: در این برنامه آکا صفوی خواننده این گروه موسیقی به معرفی گوشه‌های آوازی موسیقی سوگواری بوشهر خواهد پرداخت.

شریفیان آواز لالای سریال مختارنامه که یکی از جنجالی ترین کارهای پژوهشی است را اجرا کرده است. همچنین آخرین اجرای گروه "لیان" در جشنواره "ومکس" کشور یونان، بزرگ‌ترین رویداد موسیقی جهان بود که اعضای این گروه اجرای ماندگاری را به روی صحنه بردند.

اجرای این برنامه چهارشنبه اول آذر ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات کاخ ملت موزه سعد آباد خواهد بود.