  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۱۹

هيو جكمن در نقش پدر سوپرمن

"هيوجكمن" هنرپيشه اي كه با ايفاي نقش درمجموعه فيلمهاي "مردان مجهول" به شهرت و محبوبيت دست يافت بازي در فيلم "بازگشت سوپرمن" را آغاز كرد.

" هيو جكمن "

 به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه استراليايي درحال حاضر در سرزمين مادريش به سرمي برد وسرگرم ايفاي نقش در فيلم جديد " برايان سينگر " تحت عنوان " بازگشت سوپرمن " است.
"جكمن" دراين فيلم نقش "جاناتان كنت " پدر" كلارك كنت " را بازي مي كند وبيشتردرنماهاي فلاش بك حضوردارد.
دراين بين " براندون روث " ، هنرپيشه تازه كارسينما نيزنقش " كلارك كنت "، سوپرمن نامي را بازي مي كند .ازديگرهنرپيشگان اين فيلم مي توان به بازيگراني چون " اوا ماري سينت "، " كوين اسپيسي " و" كيت بوثورث " اشاره كرد.

کد مطلب 174873

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها