هيو جكمن در نقش پدر سوپرمن

" هيو جكمن "
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه استراليايي درحال حاضر در سرزمين مادريش به سرمي برد وسرگرم ايفاي نقش در فيلم جديد " برايان سينگر " تحت عنوان " بازگشت سوپرمن " است.
"جكمن" دراين فيلم نقش "جاناتان كنت " پدر" كلارك كنت " را بازي مي كند وبيشتردرنماهاي فلاش بك حضوردارد.
دراين بين " براندون روث " ، هنرپيشه تازه كارسينما نيزنقش " كلارك كنت "، سوپرمن نامي را بازي مي كند .ازديگرهنرپيشگان اين فيلم مي توان به بازيگراني چون " اوا ماري سينت "، " كوين اسپيسي " و" كيت بوثورث " اشاره كرد.
نظر شما