راهپیمایی 5 هزار دانش آموز بسیجی البرز

سردار بهرام حسینی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در 12 محرم راهپیمایی و عزاداری 5 هزار نفری دانش آموزان بسیجی را داریم که از میدان آزادگان آغاز می شود.



وی ادامه داد: تهدیدهای نظامی به برکت آمادگی خوب در کشور متصور نیست اما تهدیدهای نرم، اقتصادی و سیاسی بر علیه کشور ما در جریان است که انشاالله بسیجیان در صحنه های مختلف حضور پیدا کنند.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز تصریح کرد: در این ایام چندین نمایشگاه در نواحی و شهرهای مختلف افتتاح می شود و در روز ششم محرم نیز همایش بزرگ نوجوان بسیجی و هیئت های متشکل از حلقه های جوانان به یاد حضرت قاسم(ع) در همه شهرستان ها و نواحی برگزار می شود.



برگزاری بیش از 30 نمایشگاه کتاب در البرز



حسینی مطلق تصریح کرد: بیش از 30 نمایشگاه کتاب در استان البرز برپا می شود که در این نمایشگاه ها کتب مناسب دفاع مقدس با تخفیف در اختیار مردم قرار داده خواهد شد.



وی با اشاره به غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا، اضافه کرد: در هشتم محرم اجتماع دانشجویان در نماز جمعه را داریم.



فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز تصریح کرد: روز شنبه چهارم آذر ماه در سراسر کشور هیئت های عزارداری با نظم خاص در محلات به درب منازل شهدا و خانواده شهدا خواهند رفت و عزارداری خود را به مساجد و تکیه ها ادامه می دهند.



حسینی مطلق گفت: 5 آذر اجتماع بزرگ در همه شهرها در 5 نقطه در مقابل امامزاده های کرج با شکل و شمایل عزاداری و گرامیداشت روز بسیج خواهیم داشت.



وی اظهار داشت: 6 آذر، 11 محرم برگزاری همایش بزرگ زینبیون سخنرانی، خطبه حضرت زینب را به نمایش گذاشته می شود که به شکل متمرکز در کل کشور اجرا می شود.