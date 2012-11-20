خدمت بی توقع برای توسعه و عمران کشور مهمترین اولویت بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عباسعلی سلیمانی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای ستاد هفته بسیج و جمعی از بسیجیان در دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری سیستان ‌و‌ بلوچستان اظهار داشت: تفکر بسیجی پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل توطئه ها و تحریم های اعمال شده دشمنان است.

وی با اشاره به تقارن هفته بسیج با دهه نخست محرم و هفته امر به معروف و نهی از منکر گفت: امروز تفکر بسیجی باید بهتر از گذشته در جامعه ترویج و نهادینه شود.

وی افزود: بسیج در تمامی صحنه ها یاری رسان جمهوری اسلامی ایران بوده است.

نماینده ولی فقیه در سیستان‌ و ‌بلوچستان شرط بسیجی بودن را پای کار آمدن با تمام توان، پیروی از امامت و ولایت و خداوند را ناظر بر کارها و اعمال خود قرار دادن عنوان کرد.

وی گفت: ارزش ‌هایی که در دوران های مختلف رشد کرده اند در هفته بسیج بهتر و بیشتر به مردم معرفی می شوند.