  1. فرهنگ و ادب
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۲

پیام حسینی به وزیر فلسطینی؛

کاش معبری باز می‌شد تا پاسخ مظلوم‌کشی صهیونیست‌ها را می‌دادیم

کاش معبری باز می‌شد تا پاسخ مظلوم‌کشی صهیونیست‌ها را می‌دادیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به وزیر فرهنگ فلسطین ضمن اعلام همدری با مردم مظلوم و بی‌پناه فلسطین اظهار داشت: کاش امکان حضور در جمع شما برایمان میسر بود و معبری برای یاوران ایرانی شما باز می‌شد تا طعم پاسخ به مظلوم‌کُشی‌های دشمن صهیونیستی را به آنان می‌چشاندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام سیدمحمد حسینی به «محمد المدهون» به شرح زیر است: در آغاز با جنابعالی و مردم مقاوم فلسطین در تحمل داغ این همه ظلم و جنایت، آلام و مصائب و به خاک و خون غلطیدن پیر و جوان، زن و کودک بی‌پناه فلسطینی ابراز همدردی می‌نماییم و بر پایمردی‌هایتان آفرین می‌گوییم و مباهات می‌کنیم. کاش امکان حضور در جمع شما برایمان میسر بود و معبری برای یاوران ایرانی شما باز می‌شد تا طعم پاسخ به مظلوم‌کُشی‌های دشمن صهیونیستی را به آنان می‌چشاندند.

می‌دانیم که شما شیران در مقابل کرکسان کم نخواهید آورد، رشادت و پایمردی شما آغاز رسالت سید اعظم محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) را که یک مسلمان در مقابل ده کافر می‌بایست بایستاد، تداعی می‌کند.

رسول اکرم (ص) حسان را در وادی شعر به یاری طلبید و امروز هنرمندان آزادی‌خواه عالم، به احسان باید کاری حسانی بکنند. «انَّ الله یُحب المُحسنین».

غیرتمند هنرمندان و هنرپروران را به یاری مظلومان این هماوردی نابرابر، دعوت می‌کنیم.

به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران به‌همراه تمامی فرهیختگان و هنرآفرینان معتقد و متعهد با تمام افکار و ابزار برای یاری آن ملت ستمدیده، اعلام آمادگی می‌نماییم.

خداوند ما را همواره خصم ستمکار و یاور مظلوم قرار دهد و فتح و نصرت را نصیب ملت قهرمان فلسطین گرداند. «نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین».

کد مطلب 1748738

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