به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام سیدمحمد حسینی به «محمد المدهون» به شرح زیر است: در آغاز با جنابعالی و مردم مقاوم فلسطین در تحمل داغ این همه ظلم و جنایت، آلام و مصائب و به خاک و خون غلطیدن پیر و جوان، زن و کودک بی‌پناه فلسطینی ابراز همدردی می‌نماییم و بر پایمردی‌هایتان آفرین می‌گوییم و مباهات می‌کنیم. کاش امکان حضور در جمع شما برایمان میسر بود و معبری برای یاوران ایرانی شما باز می‌شد تا طعم پاسخ به مظلوم‌کُشی‌های دشمن صهیونیستی را به آنان می‌چشاندند.

می‌دانیم که شما شیران در مقابل کرکسان کم نخواهید آورد، رشادت و پایمردی شما آغاز رسالت سید اعظم محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) را که یک مسلمان در مقابل ده کافر می‌بایست بایستاد، تداعی می‌کند.

رسول اکرم (ص) حسان را در وادی شعر به یاری طلبید و امروز هنرمندان آزادی‌خواه عالم، به احسان باید کاری حسانی بکنند. «انَّ الله یُحب المُحسنین».

غیرتمند هنرمندان و هنرپروران را به یاری مظلومان این هماوردی نابرابر، دعوت می‌کنیم.

به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران به‌همراه تمامی فرهیختگان و هنرآفرینان معتقد و متعهد با تمام افکار و ابزار برای یاری آن ملت ستمدیده، اعلام آمادگی می‌نماییم.

خداوند ما را همواره خصم ستمکار و یاور مظلوم قرار دهد و فتح و نصرت را نصیب ملت قهرمان فلسطین گرداند. «نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین».