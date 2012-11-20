به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام سیدمحمد حسینی به «محمد المدهون» به شرح زیر است: در آغاز با جنابعالی و مردم مقاوم فلسطین در تحمل داغ این همه ظلم و جنایت، آلام و مصائب و به خاک و خون غلطیدن پیر و جوان، زن و کودک بیپناه فلسطینی ابراز همدردی مینماییم و بر پایمردیهایتان آفرین میگوییم و مباهات میکنیم. کاش امکان حضور در جمع شما برایمان میسر بود و معبری برای یاوران ایرانی شما باز میشد تا طعم پاسخ به مظلومکُشیهای دشمن صهیونیستی را به آنان میچشاندند.
میدانیم که شما شیران در مقابل کرکسان کم نخواهید آورد، رشادت و پایمردی شما آغاز رسالت سید اعظم محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) را که یک مسلمان در مقابل ده کافر میبایست بایستاد، تداعی میکند.
رسول اکرم (ص) حسان را در وادی شعر به یاری طلبید و امروز هنرمندان آزادیخواه عالم، به احسان باید کاری حسانی بکنند. «انَّ الله یُحب المُحسنین».
غیرتمند هنرمندان و هنرپروران را به یاری مظلومان این هماوردی نابرابر، دعوت میکنیم.
بهعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران بههمراه تمامی فرهیختگان و هنرآفرینان معتقد و متعهد با تمام افکار و ابزار برای یاری آن ملت ستمدیده، اعلام آمادگی مینماییم.
خداوند ما را همواره خصم ستمکار و یاور مظلوم قرار دهد و فتح و نصرت را نصیب ملت قهرمان فلسطین گرداند. «نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین».
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