به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی اعلام کرد: مودیان مشمول دستورالعمل های قبلی این سازمان که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 91 تا تاریخ 30 مهرماه اقدام ننموده اند و یا در صورتی که تا تاریخ 30 آبان ماه برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند، در صورتی که حداکثر تا تاریخ 15 آذرماه سال جاری نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 91 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند، با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 90 مشمول خود اظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود.