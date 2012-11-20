حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز بی‌اطلاعی از تصمیم سعید مظفری زاده برای قضاوت نکردن در لیگ برتر تصریح کرد: من درجریان تصمیم این داور جوان نیستم. مظفری زاده داور خوبی است که در بازی حساس استقلال و سپاهان قضاوت کم نقصی انجام داد.

وی با انتقاد از کسانی که از داوری مظفری زاده انتقاد کرده‌اند، تاکید کرد: ‌آیا این انصاف است که یک یا دو نفر بخواهند مغرضانه علیه مظفری زاده صحبت و جامعه داوری را ضعیف کنند؟ آیا در فوتبال دنیا چنین اتفاقی علیه داوران رخ می‌دهد؟

رئیس دپارتمان داوری یادآور شد:‌ ما مظفری زاده را از سر راه نیاورده‌ایم که به سادگی آن را از دست بدهیم! خود مظفری زاده و فدراسیون برای اینکه چنین داوری داشته باشیم زحمت زیادی کشیده‌اند. به همین خاطر با تصمیم مظفری زاده مخالفت خواهیم کرد.

وی همچنین در خصوص صحبت‌های مسعود مرادی و خداداد افشاریان در برنامه 90 تاکید کرد: ‌بروید نگاه کنید این آدم‌هایی که در کمیته داوران فعالیت می‌کنند و این حرف‌ها را می‌زنند آیا مقبولیت دارند یا خیر؟ آیا صحیح است که اعضای کمیته داوران در رسانه‌ها مسائل داخلی را مطرح کنند؟ این کارها خودزنی است و باعث می‌شود داوران تمرکزشان را از دست بدهند.

عسگری با اشاره به حرف‌های افشاریان مبنی بر نزدیک بودنش به باشگاه آلومینیوم افزود: افشاریان هم ادعای قضاوت داشت و هم ادعای نظارت. او در کلاس تست آمادگی داوران هم شرکت کرد که به خاطر آماده نبودن رد شد. این رد شدن چه ارتباطی به کمیته یا دپارتمان داوری دارد؟ مگر دست و پای ایشان را بسته بودند؟

رئیس دپارتمان داوری ادامه داد: ایشان اگر شهامت دارد بگوید در کلاس‌های داوری قبول نشدم. افشاریان حتی در لیست داوران الیت هم نبود و بعضی‌ها از خودشان اطلاعات درست می‌کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این سئوال که "چرا ایران در مسابقات فوتبال غرب آسیا داور ندارد"؟ گفت: مقررات مسابقات غرب آسیا نسبت به گذشته تغییر کرده است. پیش از این هر کدام از تیم‌های شرکت کننده در غرب آسیا با خودش یک داور به این مسابقات می‌برد ولی فدراسیون غرب آسیا این وظیفه را بر عهده AFC گذاشته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما حدود 48 کشور در آسیا داریم و قرار نیست در هر تورنمنتی داور ایرانی حضور داشته باشد! ما در مسابقات زیر 19 و زیر 16 سال داور داشتیم و همچنین محسن ترکی هم در مسابقات یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان قضاوت کرد. نمی‌شود در هر تورنمنتی از داوران ایرانی استفاده شود!