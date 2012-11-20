تغییر زمان برگزاری کنکور 92/ جزئیات ثبت نام و تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: ثبت نام از داوطلبان آزمون سراسری سال 1392 از طریق شبکه اینترنت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org طی روزهای 16 تا 25 آذرماه صورت می گیرد و دفترچه راهنمای شماره یک آزمون از ساعت 16 سه شنبه 7 آذرماه روی سایت سازمان سنجش قابل رویت است.

وی ادامه داد: همچنین اطلاعیه این سازمان در خصوص شرایط، ضوابط و نحوه ثبت نام از داوطلبان در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه 13 آذرماه منتشر و همزمان روی سایت سازمان قرار داده می شود.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، بر اساس تصمیمات گرفته شده در کمیته ماده 4 قانون پذیرش دانشجو در آزمون سراسرای سال 92 سوابق تحصیلی دیپلمه های آموزش متوسط رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی سال 1384 همچنین سالهای بعد از آن که امتحاناتشان به صورت کتبی، سراسری و کشوری برگزار شده همانند آزمون سال 91 تا میزان حدکثر 25 درصد با تاثیر مثبت در گزینش نهایی آزمون سراسری سال 92 اعمال می شود.

توکلی افزود: پذیرش دانشجو در حدود 3 هزار کد رشته محل از کد رشته محلهای تحصیلی دانشگاههای آزاد، پیام نور و موسسات غیردولتی در آزمون سراسری بر اساس سوابق تحصیلی با رعایت شرایط و ضوابط که تعیین می شود، صورت می گیرد و تعداد و فهرست کد رشته محلهای مذکور و نحوه پذیرش متعاقباً اعلام می شود.

این مقام مسئول در سازمان سنجش خبر از برگزاری آزمون سراسری سال 92 در خردادماه داد و گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال 92 در صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه 30 و 31خردادماه و شنبه اول تیرماه سال 92 در حوزه های امتحانی برگزار خواهد شد.

به گفته توکلی، نتیجه اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم و در روز 8 مرادماه از طریق سایت سازمان اعلام می شود، همچین انتخاب رشته توسط مجازین از 18 مردادماه تا 23 مردادماه صورت می گیرد.

وی تاکید کرد که فهرست قبول شدگان نهایی رشته های متمرکز در نیمه دوم شهریورماه سال آینده اعلام می شود.