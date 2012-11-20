ورزش در استان قزوین از جایگاه ویژه ای برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر سه شنبه در دیدار با معاون امور بانوان و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان که در محل استانداری برگزار شد با بیان اینکه تحول جدی و مثبتی در ورزش استان صورت گرفته است اظهارداشت: توجه زیاد و قابل قبولی به مجموعه ورزش استان شده است اما با این حال انتظار داریم نقایص و کمبودهای آن نیز مرتفع شوند.

وی با بیان اینکه استان قزوین مدعی است سرانه فضای ورزشی روستایی در این استان بیشتر از مناطق شهری است افزود: استان قزوین تنها استانی در کشور است که چنین شاخصی را کسب کرده است.

استاندار قزوین با اشاره به اینکه این استان را به عنوان پایتخت پیاده روی کشور می شناسند تصریح کرد: میزان مشارکت مردم این استان در پرداختن به ورزشهای همگانی بسیار بالاست.

وی تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان نیز باید ضمن پرداختن به مقوله ورزش قهرمانی و پهلوانی تقویت هرچه بیشتر ورزش همگانی را نیز مورد توجه قرار دهند.

عجم در ادامه به بانوان استان قزوین و میزان فعالیت آنها اشاره کرد و افزود: بانوان این استان جمعیت فعال و پویایی است و در عرصه های مختلف حضور فعالی دارند.

وی به تامین زیر ساختهای لازم برای پرداختن بانوان به امر ورزش اشاره کرد و گفت: ایجاد سالنهای ورزشی مخصوص بانوان و ایجاد پارک ویژه بانوان از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.

استاندار قزوین خواستار تجهیز سالنهای ورزشی ویژه بانوان استان توسط وزارت ورزش و جوانان شد و بیان کرد: با تجهیز این سالنها؛ فضا برای فعالیت هرچه بهتر بانوان در عرصه ورزش بیش از قبل فراهم شود.