به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با بسیجیان استان با بیان اینکه نهضت عاشورا برای تمامی انسان ها عبرت انگیز است، اظهار داشت: در روز عاشورا بدترین جنایات در عالم بشری رخ داده است.

هرچه از خشونت وستم حادثه عاشورا گفته شود کم است

وی با بیان اینکه هرچه از خشونت، ستم، جباریت و .... حادثه عاشورا گفته شود کم است، افزود: در قیام عاشورا عطوفت، مهربانی، اخلاص و ارزشهای والای انسانی در لشکر امام حسین (ع) بسیار زیاد بوده است.

نکونام با اشاره به اینکه باید از جهات مختلف واقعه کربلا مورد بررسی قرار گیرد، اذعان داشت: نهضت و قیام عاشورا باید چراغ هدایت بشریت است.

وی با بیان اینکه هرکسی که در عالم هستی می خواهد در مسیر حق قرار گیرد باید بر کشتی ابا عبدالله الحسین بنشیند، بیان داشت: باید بشریت از امام حسین (ع) درس عبرت بگیرد که همه چیز خود را در راه خدا فدا کرده است.

امام جمعه شهرکرد بیان داشت: باید بشر وابستگی و دلبستگی به جز خدا نداشته باشد.

نکونام با اشاره به اینکه امام خمینی ( ره) سرسپرده تمام عیار خداوند شد، یاد آور شد: خدا به امام عزت داد.

بصیرت تنها با سرسپردگی به خدا حاصل می شود

نکونام با بیان اینکه اگر به دنبال عزت هستید باید سر سپرده خدا شوید، عنوان کرد: بصیرت ، جهاد گری، کفر ستیزی، نفاق شکنی، دشمن شکنی و ... تنها با سرسپردگی به خدا حاصل می شود.

نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری بیان داشت: مردم غزه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن را از نهضت عاشورا فرا گرفته اند.

وی گفت: عبرت گرفتن از نهضت و قیام کربلا ضروری است وبشریت از امام حسین (ع)باید درس عبرت بگیرند که همه چیز خود را در راه خدا فدا کرده است.