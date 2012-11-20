مدرسه سه کلاسه خیرساز روستای "مال شیخ " بخش لنده به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این مدرسه گفت: این مدرسه با مشارکت "امیررضا احمدیان" از خیرین مدرسه ساز تهران احداث شده است.

شاهرضا دیودیده با بیان اینکه این مدرسه سه کلاسه از تجهیزات لازم آموزشی وپرورشی برخوردار است، اظهار داشت: برای تکمیل وبهره برداری این مدرسه دو میلیارد و700میلیون ریال هزینه شده است.

وی بیان داشت: مدرسه در زمینی به مساحت 262 متراحداث شده و دارای دوهزار مترمربع محوطه سازی است.

دیودیده با بیان اینکه مشارکت خیرین مدرسه ساز دراستان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است، افزود: مشارکت مردم ودانش آموزان درحفظ فضاهای آموزشی و توجه به پاکیزگی و سالم نگه داشتن این مدارس ضروری است.

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر خیرین کشوری و استانی فعالیتها و ساخت و سازهای آموزشی فراوانی را در نقاط محروم و دورافتاده استان انجام داده اند.

مدیر کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس با بیان اینکه بسیاری از خانواده های متوسط جامعه نیز در این اعمال خیر مشارکت می کنند، عنوان کرد: مدرسه سازی از اعمال خیری است که همواره ماندگار است.