کسب روزی حلال تضمین کننده سلامت خانواده و جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن گل محمدی پیش از ظهر سه شنبه در دوره آموزشی "مکاسب" ویژه بازاریان شهرستان دامغان که در مجمع امور صنفی این شهر برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه فرهنگ کار یکی از بزرگترین معروف های شریعت اسلام است، افزود: هر عملی در اسلام می تواند مصداق معروف و منکر باشد که کسب و کار نیز از قانون مستثنی نیست.

وی با اشاره به این که کاسبی نیز به حلال و حرام تقسیم می شود، یاد آور شد: کسب حلال معروف و امر به کسب حلال نیز امر به معروف است.

این کارشناس امور فرهنگی ادامه داد: اگر فرهنگ کار که یکی از بزرگترین معروف های شریعت اسلام است ترویج شود می تواند منشاء آثار خیر فراوانی چون رفاه نسبی در جامعه، آسایش خانواده های مسلمان و رفع کمبودها و نگرانی ها بشود.

گل محمدی در پایان ضمن اشاره به اقسام معاملات خاطر نشان کرد: ربا اقتصاد جامعه را فلج کرده و چهره ملکوتی آن را تیره و سیاه می کند.

بنا بر این گزارش: در این دوره آموزشی که ویژه کسبه و بازاریان شهرستان دامغان برگزار شده بود 80 نفر از اعضای مجمع امور صنفی و جمعی از بازاریان و کسبه حضور داشتند.