خبرهای مهم ارزی در راه است/ آرامش در بازار ارز و کالا؛ به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران به مدیریت عرضه و تقاضای ارز بعد از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد و گفت: با این اقدامات و سیاست‌های دیگر، به تدریج آثار کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و آرامش در بازار ارز و کالا را شاهد هستیم.



وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش بینی کرد: در هفته‌های آینده خبرهای بهتری، هم در حوزه ارز و هم تأثیرگذاری کاهش قیمت آن در بازار آزاد خواهیم داشت.

غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت گفت: جزئیات خبر را نمی‌دانم ولی همه نهادها از جمله شورای رقابت بر اساس قانون اجازه دارند که درباره مسائل اقتصادی کشور اظهار نظر یا تصمیم گیری کنند.



جمشید پژویان رئیس شورای رقابت پیش از گفته بود که برای قیمت‌گذاری و از بین بردن انحصار در بازار خودرو، شورای رقابت ورود و دستورالعملی تدوین خواهد کرد.





