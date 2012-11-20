نماینده فوتسال بانوان استان لیگ برتری می شود

فرهاد عیسوند در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مسابقات مختلف دوستانه و آمادگی در رشته های هندبال، کشتی و بدمینتون بانوان در هفته جاری گفت: جشن بادبادک ها با حضور بسیار چشمگیر کودکان و خانواده هایشان برای اولین بار در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که با استقبال خوبی مواجه شد.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش نشاط و شادابی شهروندان گفت: ورزشکاران رشته بدمینتون شهرستان در مسابقات کشوری که به میزبانی مشهد مقدس برگزار گردید موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شدند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان دلیجان یادآور شد: اعزام تیم های فوتبال و فوتسال شهرستان در تمامی رده ها در مسابقات استانی و کشوری جزئی دیگر از افتخارات ورزشکاران این است که می بایست با حمایت بیشتر راه های کسب افتخارات را بیش از پیش برای جوانان هموار کرد.

عیسوند در ادامه با مهم شمردن جایگاه آموزش علمی در ورزش گفت: برگزاری کلاس مربیگری درجه دی فوتبال و اعزام علاقمندان به کلاس مربیگری درجه سه هندبال و دعوت از مدرس بین المللی والیبال برای استعداد یابی از جمله اقدامات آموزشی تا پایان سال خواهد بود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان دلیجان گفت: تعمیر سکوی تماشاچی ورزشگاه شهدای هفتم تیر و تکمیل سکوی تماشاچی مجموعه ورزشی آزادی نیازمند اعتباری بالغ بر 750 میلیون تومان است که امید است هر چه سریعتر این مهم نیز محقق شود.