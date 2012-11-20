آثار تایپوگرافی در 13 پل گالری مشهد به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این آثار برگرفته از هنرهای خط و گرافیک و نقاشی است که به صورت تلفیقی و آمیخته با هم شکلی زیبا و هنری را در قالب ارائه پیام های عاشورایی، رشادت های حسینی برای زنده نگه داشتن اسلام، تصویر سازی حماسه کربلا، ‌بیان معنای شهادت و غیره در معرض نمایش دید عموم مردم قرار داده اند.

امسال در ایام محرم 13 پل گالری به عنوان یکی از مهم ترین بخش های عبور و مرور مردم کار انتقال پیام های هنری را به عهده خواهند داشت و در کنار دیگر فضاسازی های شهری نقش خود را ایفا خواهند کرد.

گفتنی است؛‌ هنر تایپوگرافی در بیان کلی استفاده از حروف نوشتاری در طراحی پوستر است که چندی است در فضاسازی های مشهد به منظور انتقال بیواسطه و مستقیم پیام از ان استفاده می شود و در حال حاضر نمایش این هنررا در قالب تصاویری از هنر تایپوگرافی در پل گالری های شهر شاهد خواهیم بود.