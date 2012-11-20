زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای امر به معروف یکی از وظایف مهم بسیجیان است

آذر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حوزه حضرت زینب (س) به منظور پاسداشت فداکاری ها و جانثاری های شهدای امر به معروف و یادآوری لزوم اجرای این فریضه مهم و اهمیت آن در جامعه برنامه های متعددی در طول سال انجام داده است.

وی گفت: یکی از این برنامه برگزاری جلسات معرفی شهدای امر به معروف و ختم قرآن جهت شادی روح آنان است.

وی افزود: همزمان با آغاز هفته بسیج چهار ختم قرآن توسط حلقه های صالحین حوزه صورت گرفته و 70 هزار صلوات نیز برای شادی روح شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهیدان امر به معروف از سوی بسیجیان قرائت شده است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت زینب (س) میرجاوه ناحیه سپاه زاهدان همچنین بیان داشت: همزمان با آغاز هفته بسیج نمایشگاه صنایع دستی بسیجیان حوزه برگزارشد.

وی گفت: این نمایشگاه با هدف آشنایی مردم منطقه با صنایع دستی و هنرهای بسیجیان در حوزه حضرت زینب (س) برگزار شده است.

وی افزود: در نمایشگاه صنایع دستی بسیجیان آثار سوزن دوزی، سکه دوزی، خیاطی، مروارید بافی و... به معرض نمایش گذاشته شده است.

عباسی اظهار داشت: این نمایشگاه تا پایان هفته بسیج دایر است و علاقمندان می توانند صبح ها از ساعت هشت الی 14 از نمایشگاه بازدید نمایند.