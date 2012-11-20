همایش ملی "خراسان جنوبی؛ نظم و امنیت" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عمران راستی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای سیاست گذاری همایش ملی خراسان جنوبی؛ نظم و امنیت، اظهارداشت: این همایش چهارم و پنجم اردیبهشت ماه 92 در بیرجند برگزار خواهد شد.

وی از ارسال 400 چکیده مقاله به دبیرخانه این همایش ملی خبر داد و گفت: خراسان جنوبی، محیط شناسی اجتماعی- فرهنگی، خراسان جنوبی؛ محیط شناسی امنیتی- انتظامی، خراسان جنوبی؛ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، خراسان جنوبی؛ محیط شناسی اقتصادی، خراسان جنوبی؛ آمایش سرزمین و خراسان جنوبی، آینده پژوهی نظم و امنیت از محورهای مقالات در این همایش است.

راستی همچنین به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و بیان داشت: افزایش زمینه تعامل و تبادل نظری و فکری بین دانشگاهیان و پژوهشگران و متولیان نظم و امنیت، بهره گیری از تجارب پیشکسوتان نظم و امنیت در خراسان جنوبی و برآورده ساختن نیازهای علمی پژوهشی نهادهای متولی نظم و امنیت از جمله اهداف این همایش است.

وی آخرین مهلت ارسال اصل مقالات برای چکیده های پذیرفته شده به این همایش را دهم بهمن ماه سال جاری اعلام کرد.

راستی رایزنی و مکاتبه با دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و انجمن های علمی، رایزنی با اساتید متعدد از دانشگاه های کشور برای عضویت در کمیته علمی و داوری، تهیه فرمت نحوه نگارش مقالات همایش و تهیه الگوی نمونه جهت قرار دادن در سایت، طراحی اولیه فرم های داوری چکیده و اصل مقاله و برگزاری هفت نشست علمی تخصصی مرتبط با محورهای همایش را از اقدامات این همایش برشمرد.

دبیر علمی همایش ملی خراسان جنوبی؛ نظم و امنیت به برنامه های جانبی این همایش اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه اسناد مربوط به نظم و امنیت در خراسان جنوبی و تهیه کتاب محیط شناسی جغرافیایی و انتظامی خراسان جنوبی و رونمایی از آن در زمان برگزاری همایش از این برنامه ها است.