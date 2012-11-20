به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال نمایندگان درباره توزیع سهام عدالت، گفت: توزیع سهام عدالت در کشور از کارهای سنگین و پرحجم در امور اقتصادی و سیاسی است.



وزیر اقتصاد وامور دارایی با بیان اینکه این سیاست مبتنی بر پشتوانه نظری است، افزود: درآمد ناشی از کار یا ثروت است و اگر می‌خواهیم توزیع ثروت در جامعه بهینه شود باید علاوه بر توانمندی‌های مردم به توزیع عادلانه ثروت هم توجه کنیم.



وی با بیان اینکه موضوع سهام عدالت در دولت‌های قبل هم سابقه داشته است، تصریح کرد: در یازدهم مردادماه سال ۸۴ و در دولت هشتم آیین‌نامه توصیه مالکیت و افزایش ثروت تصویب شد که به اجرا گذاشته نشد.



حسینی درباره اجرای توزیع سهام عدالت در کشور، گفت: در این باره رئیس جمهور قبل از اجرای طرح، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت که مورد قبول ایشان قرار گرفت، بر این اساس این طرح از پشتوانه نظری و حقوقی برخوردار است.



وی با بیان اینکه توزیع سهام عدالت مبتنی بر چارچوب اجرایی بوده است، توضیح داد: بر این اساس ۱۸ گروه از طبقات پایین تا طبقات متوسط جامعه تشکیل شد که گروه‌های اول و دوم خانواده‌هایی بودند که تحت حمایت سازمان بهزیستی، کمیته امداد و خانواده‌های فاقد شغل و یا زنان سرپرست خانوار بودند که سهام عدالت به آنها تعلق گرفت.



وزیر اقتصاد با بیان اینکه نام بیش از ۵۰ میلیون خانوار در دبیرخانه توزیع سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفت، یادآور شد: در جهت اجرای این قانون تاکنون ۴۲ میلیون نفر برای بهره‌مندی از سهام عدالت در نظر گرفته شده‌اند که بسیاری از آنها از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند.



وی در نحوه تخصیص سهام عدالت، گفت: اینکه آیا همه ۴۲ میلیون نفر جزء طبقات متوسط جامعه بودند یا خیر پاسخی منفی دارد زیرا همواره اجرای سیاست‌های حمایتی با خطاهایی همراه است چون بانک‌های اطلاعاتی ما از دقت کافی برخوردار نیستند.



حسینی با بیان اینکه ممکن است ۲۰ هزار مدیر هم سهام عدالت دریافت کرده باشند، افزود: این تعداد در مقابل بیش از ۴۰ میلیون نفر از افراد جامعه که سهام عدالت دریافت کرده‌اند مستتر می‌شود.



وی درباره کارگرانی که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: این بخش مربوط به کارگران و بازنشستگانی می‌شود که به دلیل فقدان بانک‌های اطلاعاتی آنها و پراکنده بودن اطلاعات کارگران فصلی مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده است و با انجام کارهای تکمیلی در این زمینه پس از بررسی‌های موجود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این اقشار ثبت‌نام کرده‌اند که پس از رسیدگی یک میلیون نفر از این افراد سهام عدالت دریافت کرده‌اند.



حسینی درباره باقی کارگرانی که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، تاکید کرد: ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار به همراه ۸ میلیون خانوار دیگر نیز به زودی از سهام عدالت برخوردار می‌شوند.



وی با بیان اینکه از ظرفیت‌های قانون برای اعطای سهام عدالت به این افراد باید استفاده شود، گفت: توزیع سهام عدالت مبتنی بر اعطای این سهام به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه است که براساس گروه‌بندی‌هایی صورت گرفته به اقشار مختلف کشور تعلق گرفته است.



وزیر اقتصاد و امور دارایی، یادآور شد: بیان این مطالب به این معنا نیست که افرادی از لیست جا نیفتاده باشند.



وی با بیان اینکه براساس مرکز آمار ۶ میلیون خانوار کارگری داریم، افزود: بخش عمده‌‌ای از اعطای سهام عدالت به خانوارهای کشور انجام شده است و امیدواریم برای بقیه خانوارها هم براساس مجوز شورای عالی سهام عدالت به آنها تعلق گیرد.



وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پیگیری نمایندگان درباره سهام عدالت صحیح و منطبق بر قانون است، گفت: اجازه دهید تا اجرای این قانون مراحل خود را طی کند و بر این اساس امیدواریم تا پایان سال تمام کارگران از دریافت سهام عدالت برخوردار شوند.

