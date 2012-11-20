جوان 16 ساله در بندرعباس بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی های شدیدی از صبح سه شنبه در استان هرمزگان به وقوع پیوسته که این بارندگی ها تاکنون خساراتی را در پی داشته است.

از جمله این خسارات مرگ یک پسر جوان 16 ساله در بندرعباس بود که در مرکز شهر بندرعباس به علت برخورد با کابل های برق دچار برق گرفتگی و ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.

دکتر رضا یزدانی متخصص طب اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت: عملیات احیا روی این جوان به مدت 45 دقیقه پس از انتقال به بیمارستان انجام شد اما متاسفانه این پسر 16 ساله به علت برق گرفتگی و ایست قلبی جان خود را از دست داد.

سامانه بارشی شدیدی که از صبح امروز در استان هرمزگان شروع به فعالیت کرده تا کنون منجربه طغیان رودخانه ها، تخریب دو پل و همچنین آتش سوزی یک فروند لنج به علت رعد و برق در استان هرمزگان شده است.

همچنین طبق گزارشات و مشاهدات عینی این بارندگی شدید علاوه بر آب گرفتگی خیابان ها و معابر منجر به آب گرفتگی بخش هایی از واحد اداری و همچنین واحد اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس شده است.