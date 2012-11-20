افزایش 800 چشمه سرویس بهداشتی در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آباد در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران اظهار کرد: در سالهای گذشته که مسئله توجه به سرویسهای بهداشتی عمومی در سطح شهر مورد تاکید قرار می گرفت، بی اهمیت جلوه می کرد و اقدامی در مورد آنها انجام نمی شد اما جا دارد از توجه مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران به این مقوله تشکر کرد.

وی با اشاره به مسئله توسعه سرویسهای بهداشتی عمومی در دیگر کشورها خاطرنشان ساخت: در کشورهای دنیا این مبحث آنقدر از اهمیت بالایی برخوردار است که تحت مدیریت رئیس جمهور کشور به اجرا درمی آید و سمینارهای تخصصی نیز برگزار می شود.

آباد با بیان اینکه سال گذشته و امسال شاهد افزایش تعداد چشمه های سرویسهای بهداشتی عمومی در تهران بوده ایم گفت: 4080 چشمه سرویس بهداشتی عمومی در تهران وجود دارد که طی این دو سال 500 چشمه سیار و 300 چشمه ثابت راه اندازی شده است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این اقدام حرکت خوبی در راستای مصوبه شهر دوستدار سالمند و شهر دوستدار کودک در شورای شهر است. شهروندان به دلیل وجود ترافیک در معابر، ساعات زیادی را در خارج از منزل به سر می برند که راه اندازی و توسعه سرویسهای بهداشتی عمومی، سلامت آنها به ویژه سالمندان و کودکان را ارتقاء می دهد.



